Схема на 200 млн: УЗ купила пасажирські сидіння з легкозаймистих матеріалів, — СБУ

Співробітники держкомпанії підписали договір з афілійованими підприємствами, які поставили небезпечну для життя пасажирів продукцію.

Співробітники СБУ викрили масштабну схему в "Укрзалізниці" на суму понад 200 млн гривень із закупівлі неякісних матеріалів для ремонту інтерʼєру вагонів.

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Про це інформує пресцентр силового відомства.

Досудове розслідування встановило, що у 2016 році схему організували представники державного суспільства з афілійованими приватними компаніями. За умовами підписаного договору, переможці тендеру повинні постачати компанії "Укрзалізниця" матеріали для проведення ремонту пасажирських місць у вагонах рухомого складу.

Але підприємство не отримало якісної продукції: комерсанти відвантажували "Укрзалізниці" неякісні товари, у тому числі зроблені з легкозаймистих матеріалів. А всього з бюджету на закупівлю матеріалів витратили понад 200 млн гривень.

"Щоб не допустити надзвичайних подій на залізничному транспорті, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників схеми. Під час слідчих дій виявлено технічну і фінансово-господарську документації, що підтверджує протиправну діяльність. Наразі вирішується питання про повідомлення організаторам угоди про підозру й обрання запобіжних заходів", — йдеться в повідомленні СБУ.

[ + – ] СБУ Укрзалізниця Фото: ssu.gov.ua

[ + – ] СБУ Укрзалізниця Фото: ssu.gov.ua

[ + – ] СБУ Укрзалізниця Фото: ssu.gov.ua

Раніше Фокус повідомляв, що вандали вкрали техніку з електрички Укрзалізниці, яку модернізували за 60 млн. Було пошкоджено поїзд і вкрадено внутрішнє обладнання, зокрема систему безпеки та інформування пасажирів.

Також Фокус розповідав, що філію Укрзалізниці підозрюють у нанесенні збитків на 103 млн гривень. Керівники філії, за даними детективів НАБУ, навмисне закуповували дизпаливо за завищеною ціною в інтересах підприємства-співучасника.