Схема на 200 млн: УЗ купила пассажирские сидения из легковоспламеняющихся материалов, — СБУ

Сотрудники госкомпании подписали договор с аффилированными предприятиями, которые поставили опасную для жизни пассажиров продукцию.

Сотрудники СБУ разоблачили масштабную схему в "Укрзализныце" на сумму свыше 200 млн гривен по закупке некачественных материалов для ремонта интерьера вагонов.

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Об этом информирует пресс-центр силового ведомства.

Досудебное расследование установило, что в 2016 году схему организовали представители государственного общества с аффилированными частными компаниями. По условиям подписанного договора, победители тендера должны поставлять компании "Укрзализныця" материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава.

Но предприятие не получило качественную продукцию: коммерсанты отгружали "Укрзализныци" некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов. А всего из бюджета на закупку материалов потратили более 200 млн гривен.

"Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на железнодорожном транспорте, правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время следственных действий обнаружено техническая и финансово-хозяйственная документация, подтверждающую противоправную деятельность. Сейчас решается вопрос о сообщении организаторам сделки о подозрении и избрании мер пресечения", — говорится в сообщении СБУ.

[ + – ] СБУ Укрзализныця Фото: ssu.gov.ua

[ + – ] СБУ Укрзализныця Фото: ssu.gov.ua

[ + – ] СБУ Укрзализныця Фото: ssu.gov.ua

Ранее Фокус сообщал, что вандалы украли технику из электрички Укрзализныци, которую модернизировали за 60 млн. Был поврежден поезд и украдено внутреннее оборудование, в частности систему безопасности и информирования пассажиров.

Также Фокус рассказывал, что филиал Укрзализныци подозревают в нанесении убытков на 103 млн гривен. Руководители филиала, по данным детективов НАБУ, умышленно закупали дизтопливо по завышенной цене в интересах предприятия-соучастника.