Вандалы украли технику из электрички Укрзализныци, которую модернизировали за 60 млн грн

Пассажир попал в объектив камеры видеонаблюдения во время кражи оборудования системы информирования. Поезд пришлось снимать с маршрута.

Злоумышленники ограбили украинский электропоезд, который недавно модернизировали за 60 миллионов гривен. Об этом пресс-служба акционерной компании "Укрзализныця" сообщила на официальном сайте 19 июня.

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Неизвестные проникли в электричку, которая курсирует по пригородному маршруту Киев — Фастов, повредили поезд и украли внутреннее оборудование, в частности систему безопасности и информирования пассажиров. Электропоезд является частью проекта City Express.

Пресс-служба опубликовала в социальной сети Facebook видеозапись, на которой молодой парень дотянулся до оборудования в вагоне и тамбуре электрички, предполо6жительно выдернув динамик громкоговорителя, вместе с ним по вагону ходил еще один юноша. Еще один пассажир, который находился в вагоне, поспешно выбежал на станции.

Представители "Укрзализныци" подчеркнули, что сотрудники железной дороги вовремя среагировали и оперативно остановили подвижный состав, благодаря чему удалось избежать аварии. На следующий день электричка была восстановлена и отправлена по маршруту.

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"В противном случае 6 тысяч пассажиров, которые ежедневно пользуются указанным поездом, остались бы без своих рейсов. Всю информацию об инциденте, в том числе, видео с камер наблюдения переданы правоохранительным органам. Укрзализныця обеспокоена таким отношением пассажиров к имуществу железной дороги и призывает всех беречь подвижной состав и уважать труд железнодорожников", — подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что пассажир умер после падения в поезде Укрзализныци, следовавшего из Рахова в Киев. По предварительным данным, мужчина не пристегнулся ремнями безопасности и свалился с верхней полки, после чего для него вызвали "скорую помощь" на ближайшую станцию.

"Укрзализныця" раскритиковала Александра Усика за фото на рельсах. Представители компании напомнили знаменитому боксеру о правилах безопасного поведения на железной дороге.

"Укрзализныця" открыла пассажирам доступ к онлайн-библиотеке, где разместили около пяти тысяч бесплатных книг. Чтобы почитать их, достаточно подключиться к интернету и открыть специальный сервис.