Спека до +35 вдарить по Україні: синоптики назвали "найспекотніші" дати

Як стверджують синоптики, найближчим часом спека накриє практично всю територію країни, хоча місцями можливі сильні дощі.

Погода завтра, 23 червня, буде в Україні досить спекотною. Синоптики прогнозують до +35 за Цельсієм. Літо в Україні завтра "розібʼється" на два табори — одні громадяни будуть страждати від спеки, а інші від дощів.

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Місцями опади можуть бути досить сильними, повідомляє український Гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

На більшій частині країни погода буде сонячна, з мінливою хмарністю, прогнозують фахівці.

Температура повітря вночі — 17-22°, вдень — 30-35°, в Одеській і Миколаївській областях — 24-29°.

Опади з грозами обіцяють на півдні України і на Прикарпатті з Карпатами.

Згідно з прогнозом сайту Синоптик — найспекотніше найближчими днями буде в Києві, а також Харкові і Дніпрі.

Погода в Києві очікується сонячна і без опадів, лише на вихідні очікуються дощі з грозами. Температура вночі від 21 до 24 тепла, вдень повітря прогріється до 31 — 35° тепла.

[ + – ] Прогноз по Києву

У Харкові на цьому тижні переважно без опадів. Температура вночі від 22 градусів тепла, вдень — +31° — +32°.

[ + – ] Прогноз по Харкову

В Одесі погода завтра буде також спекотною: від 25 до 31 зі знаком "плюс". Після заходу сонця очікується від 19 до 23 за Цельсієм. Дощі можливі в неділю, 27 червня.

[ + – ] Прогноз по Одесі

У Дніпрі погода завтра буде ще спекотніше — там прогнозують до 32°, які ввечері змінять комфортніші 22°.

[ + – ] Прогноз по Дніпру

Раніше повідомлялося, що за даними "Укргідрометцентру", Україна затримає спеку, принаймні до кінця цього тижня, а грози поширяться практично на всю територію країни.

Також ми писали, що в більшості регіонів України в липні буде спека до 32 градусів. За словами синоптика Леоніда Горбаня, потужні опади очікуються на початку місяця, десятих числах і до кінця місяця.