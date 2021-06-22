Жара до +35 ударит по Украине: синоптики назвали самые "знойные" даты

Как утверждают синоптики, в ближайшее время жара накроет практически всю территорию страны, хотя местами возможны сильные дожди.

Погода завтра, 23 июня, будет в Украине достаточно жаркой. Синоптики прогнозируют до +35 по Цельсию. Лето в Украине завтра "разобьется" на два лагеря — одни граждане будут страдать от зноя, а другие от дождей.

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Местами осадки могут быть достаточно сильными, сообщает украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

На большей части страны погода будет солнечная, с переменной облачностью, прогнозируют специалисты.

Температура воздуха ночью – 17-22°, днем – 30-35°, в Одесской и Николаевской областях – 24-29°.

Осадки с грозами обещают на юге Украины и на Прикарпатье с Карпатами.

Согласно прогнозу сайта Синоптик — жарче всего в ближайшие дни будет в Киеве, а также Харькове и Днепре.

Погода в Киеве ожидается солнечная и без осадков, лишь на выходные ожидаются дожди с грозами. Температура ночью от 21 до 24 тепла, днем воздух прогреется до 31 – 35° тепла.

[ + – ] Прогноз по Киеву

В Харькове на этой неделе преимущественно без осадков. Температура ночью от 22 градусов тепла, днем – +31° – +32°.

[ + – ] Прогноз по Харькову

В Одессе погода завтра будет также жаркой: от 25 до 31 со знаком "плюс". После захода солнца ожидается от 19 до 23 по Цельсию. Дожди возможны в воскресенье, 27 июня.

[ + – ] Прогноз по Одессе

В Днепре погода завтра будет еще жарче — там прогнозируют до 32°, которые вечером сменят более комфортные 22°.

[ + – ] Прогноз по Днепру

Ранее сообщалось, что по данным "Укргидрометцентра", Украина задержит жару, как минимум, до конца этой недели, а грозы распространятся практически на всю территорию страны.

Также мы писали, что в большинстве регионов Украины в июле будет жара до 32 градусов. По словам синоптика Леонида Горбаня, мощные осадки ожидаются в начале месяца, десятых числах и к концу месяца.