Екзотичні кактуси цвітуть у лісі біля Херсона: екологи цьому не раді (відео)

Опунція садова часто зустрічається на дачних ділянках і фахівці не знають, як рослина могла опинитися в дикій природі та поширитися на такій площі.

Фахівці поки не знають, звідки взялися кактуси в Херсонській області в дикій природі, і побоюються, що в міру потепління клімату опунція садова може витіснити місцеві рослини, передає ТСН.

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За словами вчених, найчастіше зустрічається опунція садова на дачних ділянках і вони не можуть відповісти на питання, як ця рослина могла опинитися у лісі.

Дикі кактуси місцеві жителі випадково помітили ще навесні. Фахівці припустили, що кактус опунція міг насіятися самостійно, або його посадили навмисно в Олешківському лісі. Але судячи з того, що яскраві жовті квіти покрили галявину, екзотичні рослини в дикій природі на піщаних пагорбах добре почуваються.

[ + – ] Кактуси в Херсонській області Фото: Скриншоты из видео на Youtube-канале ТСН

[ + – ] Кактуси в Херсонській області Фото: Скриншоты из видео на Youtube-канале ТСН

Учені не в захваті від того, що розцвіли дикі кактуси в Херсонській області. Фахівці побоюються, що кактус опунція в найближчі десятиліття займе своє місце в екосистемі південних регіонів України і витіснить місцеві рослини.

[ + – ] Кактуси в Херсонській області

Раніше Фокус повідомляв, що вчені зняли таймлапс цвітіння кактуса "місячна квітка", який живе всього одну ніч. Так, у Ботанічному саду Кембриджського університету вперше зацвів амазонський кактус селеніцереус, чиї квіти живуть не більше 12 годин.

Також Фокус розповідав, що відвідувачі ботанічного саду в Одесі зіпсували унікальні рослини. За словами співробітників ботанічного саду, багато відвідувачів "категорично не згодні" з тим, що не можна зривати рослини на памʼять.