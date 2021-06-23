Экзотические кактусы цветут в лесу возле Херсона: экологи этому не рады (видео)

Опунция садовая часто встречается на дачных участках и специалисты не знают, как растение могло оказаться в дикой природе и распространиться на такой площади.

Специалисты пока не знают, откуда взялись кактусы в Херсонской области в дикой природе, и опасаются, что по мере потепления климата опунция садовая может вытеснить местные растения, передает ТСН.

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По словам ученых, чаще всего встречается опунция садовая на дачных участках и они не могут ответить на вопрос, как это растение могло оказаться в лесу.

Дикие кактусы местные жители случайно обнаружили еще весной. Специалисты предположили, что кактус опунция мог насеяться самостоятельно, либо его посадили намеренно в Олешковском лесу. Но судя по тому, что яркие желтые цветы покрыли поляну, экзотические растения в дикой природе на песчаных холмах хорошо себя чувствуют.

[ + – ] Кактусы в Херсонской области Фото: Скриншоты из видео на Youtube-канале ТСН

[ + – ] Кактусы в Херсонской области Фото: Скриншоты из видео на Youtube-канале ТСН

Ученые не в восторге о того, что расцвели дикие кактусы в Херсонской области. Специалисты опасаются, что кактус опунция в ближайшие десятилетия займет свое место в экосистеме южных регионов Украины и вытеснит местные растения.

[ + – ] Кактусы в Херсонской области

Ранее Фокус сообщал, что ученые сняли таймлапс цветения кактуса "лунный цветок", который живет всего одну ночь. Так, в Ботаническом саду Кембриджского университета впервые зацвел амазонский кактус селеницереус, чьи цветы живут не более 12 часов.

Также Фокус рассказывал, что посетители ботанического сада в Одессе испортили уникальные растения. По словам сотрудников ботанического сада, многие посетители "категорически не согласны" с тем, что нельзя срывать растения на память.