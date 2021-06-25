Дипломати перед першою леді. ТОП-10 рейтингу найвпливовіших жінок України

Рейтинг журналу Фокус "100 впливових жінок України" очолила Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні.

У червні журнал "Фокус" випускає щорічний рейтинг 100 найвпливовіших жінок України. Особливість рейтингу 2021 — його очолює не українка, а американка — Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні. Вона висловлює позицію Білого Дому в Києві, заявляючи про підтримку нашої країни і в той же час — про необхідність проведення реформи судової системи, зміцнення антикорупційних інституцій та корпоративного управління державними підприємствами. Також у ТОП-10 рейтингу ввійшла Мелінда Сіммонс, амбасадорка Великобританії в Україні.

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"Нехай ненадовго, але іноземні громадяни можуть істотно впливати на ситуацію в країні. Саме тому першим номером цьогорічного рейтингу редакція вибрала Крістіну Квін, а також внесла до списку Мелінду Сіммонс", — зазначає Олексій Газубей, головний редактор журналу "Фокус".

Іноземні дипломати потіснили за впливовістю Олену Зеленську, першу леді України, й Ірину Венедіктову, генеральну прокурорку України. Замикає ТОП-10 Катерина Павленко, лідерка музичного гурту GO_A, яка блискуче виступила на музичному конкурсі "Євробачення" і за допомогою музики популяризує нашу країну за кордоном.

ТОП-10 рейтингу найвпливовіших жінок України