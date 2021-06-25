Дипломаты перед первой леди. ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины
Рейтинг журнала Фокус "100 влиятельных женщин Украины" возглавила Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине.
В июне журнал "Фокус" выпускает ежегодный рейтинг 100 влиятельных женщин Украины. Особенность рейтинга 2021 — его возглавляет не украинка, а американка – Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине. Она выражает позицию Белого Дома в Киеве, заявляя о поддержке нашей страны и в то же время – о необходимости проведения реформы судебной системы, укрепления антикоррупционных институций и корпоративного управления государственными предприятиями. Также в ТОП-10 рейтинга вошла Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине.
"Пусть ненадолго, но иностранные граждане могут оказывать существенное влияние на ситуацию в стране. Именно поэтому первым номером нынешнего рейтинга редакция выбрала Кристину Квин, а также внесла в список Мелинду Симмонс", — отмечает Алексей Газубей, главный редактор журнала "Фокус".
Иностранные дипломаты потеснили по влиятельности Елену Зеленскую, первую леди Украины, и Ирину Венедиктову, генерального прокурора Украины. Замыкает ТОП-10 Екатерина Павленко, лидер музыкальной группы GO_A, которая блестяще выступила на музыкальном конкурсе "Евровидение" и с помощью музыки популяризирует нашу страну за рубежом.
ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины
- Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине
- Елена Зеленская, первая леди Украины
- Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины
- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", народный депутат
- Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине
- Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
- Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик
- Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность", народный депутат
- Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента
- Екатерина Павленко, фронтвумен группы GO_A, певица
Полностью рейтинг можно найти в свежем номере журнала "Фокус", который поступил в продажу 25 июня. На сайте Focus.ua он будет опубликован во вторник, 29 июня.