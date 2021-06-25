Дипломаты перед первой леди. ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины

Рейтинг журнала Фокус "100 влиятельных женщин Украины" возглавила Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине.

В июне журнал "Фокус" выпускает ежегодный рейтинг 100 влиятельных женщин Украины. Особенность рейтинга 2021 — его возглавляет не украинка, а американка – Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине. Она выражает позицию Белого Дома в Киеве, заявляя о поддержке нашей страны и в то же время – о необходимости проведения реформы судебной системы, укрепления антикоррупционных институций и корпоративного управления государственными предприятиями. Также в ТОП-10 рейтинга вошла Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине.

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"Пусть ненадолго, но иностранные граждане могут оказывать существенное влияние на ситуацию в стране. Именно поэтому первым номером нынешнего рейтинга редакция выбрала Кристину Квин, а также внесла в список Мелинду Симмонс", — отмечает Алексей Газубей, главный редактор журнала "Фокус".

Иностранные дипломаты потеснили по влиятельности Елену Зеленскую, первую леди Украины, и Ирину Венедиктову, генерального прокурора Украины. Замыкает ТОП-10 Екатерина Павленко, лидер музыкальной группы GO_A, которая блестяще выступила на музыкальном конкурсе "Евровидение" и с помощью музыки популяризирует нашу страну за рубежом.

ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины

Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине Елена Зеленская, первая леди Украины Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", народный депутат Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность", народный депутат Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Екатерина Павленко, фронтвумен группы GO_A, певица

Полностью рейтинг можно найти в свежем номере журнала "Фокус", который поступил в продажу 25 июня. На сайте Focus.ua он будет опубликован во вторник, 29 июня.