Cancer survivor. Інеса Матюшенко в рейтингу Фокуса "100 найвпливовіших жінок України"

Співзасновниця благодійного фонду для підтримки онкопацієнтів посіла 89 місце в рейтингу найвпливовіших жінок України.

Співзасновниця проекту Cance (r) L і благодійного фонду Inspiration Family Інеса Матюшенко увійшла до щорічного рейтингу журналу Фокус "ТОП-100 найвпливовіших жінок України".

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Благодійний фонд Inspiration Family — це об'єднання трьох громадських організацій Soul Sisters, Cancel/R і Квант, які працюють для допомоги і підтримки дорослих онкопацієнтів.

Засновниці фонду — це п'ять жінок, які пережили рак і тепер допомагають зробити це іншим. Одна співзасновниця — Інеса Матюшенко, яка займається підтримкою дорослих онкопацієнтів на всіх стадіях лікування, а також працює над змінами ставлення суспільства до онкології.

Інеса Матюшенко особисто зіткнулася з раком у 24 роки, коли вчилася в університеті — і після півроку лікування хвороба повернулася. Активістці вдалося двічі взяти верх над лімфомою, і наразі вона в ремісії. Матюшенко називає себе cancer survivor ("пережила рак". — Ред.).

Проєкт Інеси Матюшенко та її соратниць надає психологічну і консультаційну допомогу людям з історією раку.

Благодійний фонд уже впродовж трьох років організовує Форум онкопацієнтів, на платформі якого налагоджує взаємозв'язок усіх залучених сторін — від лікарів до представників влади.

Інеса Матюшенко бере участь у робочих групах при Міністерстві охорони здоров'я, які формують пакети медичних гарантій для пацієнтів. Активістка брала участь і в створенні Національної стратегії з контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Ініціатива спрямована на те, щоб забезпечити рівний доступ пацієнтів до сучасної діагностики, а також розробити маршрути комплексного лікування раку в країні.

У лютому 2021 року фонд вийшов на міжнародний рівень і приєднався до організації Think Pink Europe — об'єднання пацієнтів, активістів і лікарів Європи.