Cancer survivor. Инесса Матюшенко в рейтинге Фокуса "100 самых влиятельных женщин Украины"

Соосновательница благотворительного фонда для поддержки онкопациентов заняла 89 место в рейтинге самых влиятельных женщин Украины.

Соосновательница проекта Cance(r)L и благотворительного фонда Inspiration Family Инесса Матюшенко вошла в ежегодный рейтинг журнала Фокус "ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины".

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Благотворительный фонд Inspiration Family – это объединение трех общественных организаций Soul Sisters, Cancel/R и Квант, которые работают для помощи и поддержки взрослых онкопациентов.

Основательницы фонда — это пять женщин, которые пережили рак и теперь помогают сделать это другим. Одна из соосновательниц – Инесса Матюшенко, которая занимается поддержкой взрослых онкопациентов на всех стадиях лечения, а также работает над изменениями отношения общества к онкологии.

Инесса Матюшенко лично столкнулась с раком в 24 года, когда училась в университете — и после полугода лечения болезнь вернулась. Активистке удалось дважды одержать верх над лимфомой, и сейчас она находится в ремиссии. Матюшенко называет себя cancer survivor ("пережившая рак". – Ред.).

Проект Инессы Матюшенко и ее соратниц оказывает психологическую и консультационную помощь людям с историей рака.

Благотворительный фонд уже на протяжении трех лет организовывает Форум онкопациентов, на платформе которого налаживает взаимосвязь всех задействованных сторон – от врачей до представителей власти.

Инесса Матюшенко принимает участие в рабочих группах при Министерстве здравоохранения, которые формируют пакеты медицинских гарантий для пациентов. Активистка принимала участие и в создании Национальной стратегии по контролю онкологических заболеваний до 2030 года. Инициатива направлена на то, чтобы обеспечить равный доступ пациентов к современной диагностике, а также разработать маршруты комплексного лечения рака в стране.

В феврале 2021 года фонд вышел на международный уровень и присоединился к организации Think Pink Europe — объединения пациентов, активистов и врачей Европы.