Півмарафон у Львові: ще в одного спортсмена зупинилося серце

Медикам вдалося реанімувати 53-річного чоловіка, після чого він був доставлений у Львівській обласний кардіоцентр.

Під час Львівського півмарафону, який відбувся 26-27 червня, медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надавали допомогу двом бігунам. Одного з них вдалося врятувати. Про це повідомило 30 червня видання Tvoemisto.tv з посиланням на пресслужбу медустанови.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Учасники півмарафону на старті

Йдеться про 53-річного чоловіка, у якого зупинилося серце на дистанції. Медики змогли на місці його реанімувати, після чого потерпілого доправили до Львівського обласного кардіоцентру.

Раніше тільки повідомлялося, що у Львові стався нещасний випадок на півмарафоні — 23-річний учасник втратив свідомість за 200 метрів до фінішу. Медики майже годину боролися за його життя, але безуспішно.

Начальник управління молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін 30 червня повідомив у Facebook, що причиною смерті учасника забігу стала раптова зупинка серця.

Незважаючи на те, що Микита (так звали померлого) неодноразово брав участь у марафонах, він не був професійним спортсменом. Працював айтішником.

15-ти кілометрову дистанцію півмарафону він пробіг з особистим рекордом і прагнув побити рекорд і на дистанції 21 кілометру. Для того, щоб досягти результату, спортсмен продовжував бігти всупереч критичним значенням пульсу. Це призвело до зупинки серця.

"Біг з високим пульсом (175-189 ударів на хвилину), а такі показники, за словами медиків, уже є критичними. Такий пульс лікарі прирівнюють до "червоної" зони. За словами патологоанатома, також є підозра на прийняття енергетика, який глушив сигнали організму. Ще однією причиною раптової зупинки серця стало зневоднення організму", — додав Нікулін.

Нагадаємо, марафон у Китаї закінчився смертю 21 спортсмена. Бігуни померли після того, як на них обрушився град, крижаний дощ і штормовий вітер. Серед загиблих — національний рекордсмен Китаю.

Бігун, котрий вижив, розповів деталі смертельного марафону в Китаї. Погода, за його словами, була поганою ще до старту змагань. А через сильний вітер учасники залишалися без головних уборів.