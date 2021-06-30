Полумарафон во Львове: еще у одного спортсмена остановилось сердце

Медикам удалось реанимировать 53-летнего мужчину, после чего он был доставлен во Львовской областной кардиоцентр.

Во время Львовского полумарафона, который состоялся 26-27 июня, медики Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф оказывали помощь двум бегунам. Одного из них удалось спасти. Об этом сообщило 30 июня издание Tvoemisto.tv со ссылкой на пресс-служба медучреждения.

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[ + – ] Участники полумарафона на старте

Речь идет о 53-летнем мужчине, у которого остановилось сердце на дистанции. Медики смогли на месте его реанимировать, после чего пострадавшего доставили во Львовский областной кардиоцентр.

Ранее только сообщалось, что во Львове произошел несчастный случай на полумарафоне – 23-летний участник потерял сознание за 200 метров до финиша. Медики почти час боролись за его жизнь, но безуспешно.

Начальник управления молодежи и спорта Львовского городского совета Антон Никулин 30 июня сообщил в Facebook, что причиной смерти участника забега стала внезапная остановка сердца.

Несмотря на то, что Никита (так звали умершего) неоднократно участвовал в марафонах, он не был профессиональным спортсменом. Работал айтишником.

15-ти километровую дистанцию ​​полумарафона он пробежал с личным рекорд и стремился побить рекорд и на дистанции 21 километра. Для того, чтобы достичь результата, спортсмен продолжал бежать вопреки критическим значениям пульса. Это привело к остановке сердца.

"Бег с высоким пульсом (175-189 ударов в минуту), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к "красной" зоне. По словам патологоанатома, также есть подозрение на принятие энергетика, который глушил сигналы организма. Еще одной причиной внезапной остановки сердца стало обезвоживание организма", – добавил Никулин.

Напомним, марафон в Китае закончился смертью 21 спортсмена. Бегуны скончались после того, как на них обрушился град, ледяной дождь и штормовой ветер. Среди погибших — национальный рекордсмен Китая.

Выживший бегун рассказал детали смертельного марафона в Китае. Погода, по его словам, была плохой еще до старта соревнований. А из-за сильного ветра участники оставались без головных уборов.