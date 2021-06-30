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П'яний батько шістьох дітей наїхав на коляску з 11-місячною дитиною у Вінницькій області (фото)

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автомобіль, дтп, дитяча коляска, фото
Фото: facebook.com/vinn.police

У винуватця ДТП ніколи не було прав, а за кермо він сів, щоб "повчитися".

Поліцейські затримали нетверезого водія, який скоїв наїзд на дитячу коляску з немовлям. Про це повідомило Управління поліції у Вінницькій області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці 1-го Травня в селі Ладижинські Хутори Гайсинського району. Водій автомобіля "ВАЗ-21011" не впорався з керуванням.

У результаті наїзду важкі травми отримала дівчинка, 2020 року народження. Про аварію в поліцію повідомила о 19:46 матір дитини.

За інформацією поліції, наїзд стався, коли 29-річна жінка з коляскою йшла по узбіччю вулиці.

Огляд водія, 47-річного місцевого жителя, на місці ДТП показав, що він перебував у нетверезому стані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані спʼяніння, якщо вони нанесли потерпілому тяжке тілесне ушкодження). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

ваз, дтп, вінницька область, фото

Журналісти "ТСН" додатково до цієї інформації повідомили, що постраждала 11-місячна Домініка наразі в реанімації з черепно-мозковими травмами, набряком мозку, переломами і пошкодженнями. Лікарі кажуть, дівчинка народилася в сорочці, бо після такого страшного удару вижила і навіть не будуть потрібні операції.

Усе сталося за лічені секунди, каже мама Домініки. "Пролетіла машина, підняла пил, я закрила козирок коляски, щоб пил не потрапив в очі дитині, і хотіла розвернутися, але не встигла", — розповіла Вікторія Браславець.

Коляска потрапила під колеса, а дівчинку врятувало те, що від удару вона вилетіла з неї. Дитина пролетіла кілька метрів і травмувалася під час падіння.

Машина поїхала далі з коляскою. Коли вона все ж зупинилася, водій був у стані шоку. У його крові знайшли 0,3 проміле алкоголю.

"Це приблизно 100 грам горілки або 1-2 пляшки пива", — сказав начальник Гайсинського управління поліції Ігор Соломон.

Виявилося, що машина чужа, а посвідчення водія у винуватця ДТП немає.

"Він пробував їздити, навчався. Попросив у чоловіка, з яким напередодні пив пиво, і той дав йому машину, щоб покататися", — розповів Соломон.

Про 47-річного Михайла, який скоїв наїзд, у селі відгукуються добре. Кажуть, що кілька років тому дружина пішла із сімʼї і він сам виховує шістьох дітей. Пʼяним його раніше не бачили

"Він роботяга. Не знаю, що сталося, чому він сів у машину, ніколи його за кермом не бачив", — сказав староста Ладижинських Хуторів Микола Шаповал.

Нагадаємо, у Вишгороді ДТП скоїв чоловік, який представився помічником депутата. Він врізався в автомобіль, що стояв, і спробував втекти з місця ДТП, проте свідки його затримали і протримали до приїзду співробітників поліції.

В Україні значно підвищили штрафи за нетверезе водіння та інші порушення ПДР. З 17 березня 2021 року набрав чинності відповідний закон. Тепер водієві, який вперше попався пʼяним за кермом, доведеться заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень і позбутися водійських прав на один рік. За повторне порушення повинні штрафувати на 34 тисячі гривень, позбавляти прав на три роки або ж відправляти під арешт на 10 діб. За третє порушення каратимуть штрафом у розмірі 51 тисячі гривень, позбавленням прав на 10 років, конфіскацією транспорту або арештом на 15 діб.