П'яний батько шістьох дітей наїхав на коляску з 11-місячною дитиною у Вінницькій області (фото)

У винуватця ДТП ніколи не було прав, а за кермо він сів, щоб "повчитися".

Поліцейські затримали нетверезого водія, який скоїв наїзд на дитячу коляску з немовлям. Про це повідомило Управління поліції у Вінницькій області.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці 1-го Травня в селі Ладижинські Хутори Гайсинського району. Водій автомобіля "ВАЗ-21011" не впорався з керуванням.

У результаті наїзду важкі травми отримала дівчинка, 2020 року народження. Про аварію в поліцію повідомила о 19:46 матір дитини.

За інформацією поліції, наїзд стався, коли 29-річна жінка з коляскою йшла по узбіччю вулиці.

Огляд водія, 47-річного місцевого жителя, на місці ДТП показав, що він перебував у нетверезому стані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані спʼяніння, якщо вони нанесли потерпілому тяжке тілесне ушкодження). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Журналісти "ТСН" додатково до цієї інформації повідомили, що постраждала 11-місячна Домініка наразі в реанімації з черепно-мозковими травмами, набряком мозку, переломами і пошкодженнями. Лікарі кажуть, дівчинка народилася в сорочці, бо після такого страшного удару вижила і навіть не будуть потрібні операції.

Усе сталося за лічені секунди, каже мама Домініки. "Пролетіла машина, підняла пил, я закрила козирок коляски, щоб пил не потрапив в очі дитині, і хотіла розвернутися, але не встигла", — розповіла Вікторія Браславець.

Коляска потрапила під колеса, а дівчинку врятувало те, що від удару вона вилетіла з неї. Дитина пролетіла кілька метрів і травмувалася під час падіння.

Машина поїхала далі з коляскою. Коли вона все ж зупинилася, водій був у стані шоку. У його крові знайшли 0,3 проміле алкоголю.

"Це приблизно 100 грам горілки або 1-2 пляшки пива", — сказав начальник Гайсинського управління поліції Ігор Соломон.

Виявилося, що машина чужа, а посвідчення водія у винуватця ДТП немає.

"Він пробував їздити, навчався. Попросив у чоловіка, з яким напередодні пив пиво, і той дав йому машину, щоб покататися", — розповів Соломон.

Про 47-річного Михайла, який скоїв наїзд, у селі відгукуються добре. Кажуть, що кілька років тому дружина пішла із сімʼї і він сам виховує шістьох дітей. Пʼяним його раніше не бачили

"Він роботяга. Не знаю, що сталося, чому він сів у машину, ніколи його за кермом не бачив", — сказав староста Ладижинських Хуторів Микола Шаповал.

Нагадаємо, у Вишгороді ДТП скоїв чоловік, який представився помічником депутата. Він врізався в автомобіль, що стояв, і спробував втекти з місця ДТП, проте свідки його затримали і протримали до приїзду співробітників поліції.

В Україні значно підвищили штрафи за нетверезе водіння та інші порушення ПДР. З 17 березня 2021 року набрав чинності відповідний закон. Тепер водієві, який вперше попався пʼяним за кермом, доведеться заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень і позбутися водійських прав на один рік. За повторне порушення повинні штрафувати на 34 тисячі гривень, позбавляти прав на три роки або ж відправляти під арешт на 10 діб. За третє порушення каратимуть штрафом у розмірі 51 тисячі гривень, позбавленням прав на 10 років, конфіскацією транспорту або арештом на 15 діб.