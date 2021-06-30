Пьяный отец шестерых детей наехал на коляску с 11-месячным ребенком в Винницкой области (фото)

У виновника ДТП никогда не было прав, а за руль он сел чтобы "поучиться".

Полицейские задержали нетрезвого водителя, который совершил наезд на детскую коляску с младенцем. Об этом сообщило Управление полиции в Винницкой области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице 1-го Мая в селе Ладыжинские Хутора Гайсинского района. Водитель автомобиля "ВАЗ-21011" не справился с управлением.

В результате наезда тяжелые травмы получила девочка, 2020 года рождения. Об аварии в полицию сообщила в 19:46 мать ребенка.

По информации полиции, наезд произошел, когда 29-летняя женщина с коляской шла по обочине улицы.

Освидетельствование водителя, 47-летнего местного жителя, на месте ДТП показало, что он находился в нетрезвом состоянии.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Журналисты "ТСН" дополнительно к этой информации сообщили, что пострадавшая 11-месячная Доминика сейчас находится в реанимации с черепно-мозговыми травмами, отеком мозга, переломами и повреждениями. Врачи говорят, девочка родилась в рубашке, потому что после такого страшного удара выжила и даже не потребуются операции.

Все случилось в считанные секунды, говорит мама Доминики. "Пролетела машина, подняла пыль, я закрыла козырек коляски, чтобы пыль не попала в глаза ребенку, и хотела развернуться, но не успела", – рассказала Виктория Браславец.

Коляска попала под колеса, а девочку спасло то, что от удара она вылетела из нее. Ребенок пролетел несколько метров и травмировался при падении.

Машина поехала дальше с коляской. Когда она все же остановилась, водитель был в состоянии шока. В его крови нашли 0,3 промилле алкоголя.

"Это примерно 100 грамм водки или 1-2 бутылки пива", – сказал начальник Гайсинского управления полиции Игорь Соломон.

Оказалось, что машина чужая, а водительского удостоверения у виновника ДТП нет.

"Он пробовал ездить, учился. Попросил у человека, с которым накануне пил пиво, и тот дал ему машину, чтобы прокатиться", – рассказал Соломон.

О 47-летнем Михаиле, который совершил наезд, а в селе отзываются хорошо. Говорят, что несколько лет назад жена ушла из семьи, и он сам воспитывает шестерых детей. Пьяным его раньше не видели

"Он работяга. Не знаю, что произошло, почему он сел за в машину, никогда его за рулем не видел", — сказал староста Ладыжинских Хуторов Николай Шаповал.

Напомним, в Вышгороде ДТП совершил мужчина, который представился помощником депутата. Он врезался в стоящий автомобиль и попытался сбежать с места ДТП, однако свидетели его задержали и продержали его до приезда сотрудников полиции.

В Украине значительно повысили штрафы за нетрезвое вождение и другие нарушения ПДД. С 17 марта 2021 года вступил в силу соответствующий закон. Теперь водителю, который впервые попался пьяным за рулем, придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен и лишиться водительских прав на один год. За повторное нарушение должны штрафовать на 34 тысяч гривен, лишать прав на три года либо же отправлять под арест на 10 суток. За третье нарушение будут наказывать штрафом в размере 51 тысячи гривен, лишением прав на 10 лет, конфискацией транспорта или арестом на 15 суток.