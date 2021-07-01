Втратили довіру. У Києві звільнили главу і всіх співробітників Комунальної служби перевезень

Мерія дійшла висновку, що КСП діяла в інтересах приватних перевізників і роками не реагувала на скарги пасажирів.

Київська міська адміністрація вирішила звільнити керівника Комунальної служби перевезень Сергія Савтиря і всіх її співробітників. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів заступник міського голови Костянтин Усов.

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Мер Києва Віталій Кличко розпорядився звільнити Сергія Савтиря через втрату довіри, крім того, усіх співробітників розпускають у звʼязку з реорганізацією КСП, тепер у них є два місяці на пошук нової роботи. КМДА також запускає аудиторську перевірку комунального підприємства, щоб перевірити фінансову звітність і законність рішень керівництва за останні кілька років.

Як припускають у мерії, служба, яка координує роботу маршрутного таксі в Києві, довгий час діяла в інтересах групи перевізників. Так, за 2020 рік КСП провела 224 позапланових перевірки у звʼязку зі скаргами і зверненнями громадян, проте розірвала договори тільки з двома приватними компаніями, які самі попросили про це через неприбуткові маршрути.

"Тобто, Комунальну службу перевезень влаштовувало все, що відбувалося на дорогах міста", — зазначив Костянтин Усов.

[ + – ] Кабінет голови КСП Сергія Савтиря опечатали після звільнення Фото: Костянтин Усов / Facebook

Він також нагадав про нещодавній конкурс на автобусні перевезення в Києві за новими вимогами, до якого КМДА через різні порушення не допустила 22 і 35 учасників, тобто дві третини від усіх заявлених. Роботу комісії 26 червня намагалися зірвати кілька десятків "тітушок", проти яких довелося залучити поліцейських спецпризначенців.

У попередньому пості Костянтин Усов докладніше розповів про спробу зриву конкурсу. За його словами, люди знерухомили охоронця, зламали турніку, увірвалися в будівлю, провокували членів комісії, облили водою і збили з ніг одного з учасників конкурсу, влаштували бійку, намагалися забрати документи.

Серед головних вимог до автобусних перевізників були:

пасажиромісткість понад 50 місць;

відповідність до екологічного стандарту Євро-5, умови для людей з інвалідністю та маломобільних груп,

відсутність візуального та звукового «сміття» в салоні автобуса.

Раніше в КМДА розповіли про підвищення тарифів на проїзд у Києві. Заступник міського голови Микола Поворозник запевняє, що вартість поїздки буде нижче 20 гривень, незважаючи на вимогу "Київпастрансу" і "Метрополітену".