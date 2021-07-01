Утратили доверие. В Киеве уволили главу и всех сотрудников Коммунальной службы перевозок

Мэрия пришла к выводу, что КСП действовала в интересах частных перевозчиков и годами не реагировала на жалобы пассажиров.

Киевская городская администрация решила уволить руководителя Коммунальной службы перевозок Сергея Савтыря и всех ее сотрудников. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал заместитель мэра Константин Усов.

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Мэр Киева Виталий Кличко распорядился уволить Сергея Савтыря из-за утраты доверия, кроме того, всех сотрудников распускают в связи с реорганизацией КСП, теперь у них есть два месяца на поиск новой работы. КГГА также запускает аудиторскую проверку коммунального предприятия, чтобы проверить финансовую отчетность и законность решений руководства за последние несколько лет.

Как предполагают в мэрии, служба, которая координирует работу маршрутного такси в Киеве, долгое время действовала в интересах группы перевозчиков. Так за 2020 год КСП провела 224 внеплановых проверки в связи с жалобами и обращениями граждан, однако разорвала договоры только с двумя частными компаниями, которые сами попросили об этом из-за неприбыльных маршрутов.

"То есть, Коммунальную службу перевозок устраивало все, что происходило на дорогах города", — отметил Константин Усов.

[ + – ] Кабинет главы КСП Сергея Савтыря опечатали после увольнения Фото: Константин Усов / Facebook

Он также напомнил о недавнем конкурсе на автобусные перевозки в Киеве по новым требованиям, к которому КГГА из-за различных нарушений не допустила 22 и 35 участников, то есть две трети от всех заявленных. Работу комиссии 26 июня пытались сорвать несколько десятков "титушек", против которых пришлось задействовать полицейский спецназ.

В предыдущем посте Константин Усов подробнее рассказал о попытке срыва конкурса. По его словам, люди обездвижили охранника, сломали турнике, ворвались в здание, провоцировали членов комиссии, облили водой и сбили с ног одного из участников конкурса, устроили драку, пытались забрать документы.

Среди главных требований к автобусам перевозчиков были:

пассажироемкость не менее 50 мест;

соответствие экологическому стандарту Евро-5, условия для людей с инвалидностью и маломобильных групп,

отсутствие визуального и звукового «мусора» в салоне автобуса.

Ранее в КГГА рассказали о повышении тарифов на проезд в Киеве. Заместитель мэра Николай Поворозник уверяет, что стоимость поездки будет ниже 20 гривен, несмотря на требование "Киевпастранса" и "Метрополитена".