Водіям треба звикнути: у Києві тимчасово не штрафуватимуть за несплату паркування

КМДА дала киянам два тижні, щоб ознайомитися з новими тарифами на стоянку автомобілів і встановити мобільні додатки.

До 16 липня включно в Києві водіїв не штрафуватимуть за несплату паркування за новими правилами, що вступили в силу з початку місяця. Про це заступник столичного мера Костянтин Усов розповів на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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КМДА розпорядилася, щоб київські інспектори з паркування провели двотижневу інформаційну кампанію, повʼязану з підвищенням тарифів на стоянку автомобілів. За словами Костянтина Усова, водіям треба звикнути до нових правил, ознайомитися з розцінками в різних районах, а також встановити мобільні додатки для оплати.

Під час періоду лояльності порушники замість постанови будуть отримувати довідку з розміром штрафу та описом процедури оплати. Там же буде вказана вартість паркування відповідно до міських зон, додатки та адреси веб-сайтів, за допомогою яких можна оплатити стоянку автомобіля, а також QR-код, що веде на офіційний портал з повною інформацією. Костянтин Усов також закликав не давати гроші нелегальним паркувальникам.

З 1 липня в Києві втричі підвищили тарифи на паркування автомобілів. Так, у центрі столиці вартість зросла з 10 до 35 гривень за годину, у прилеглих районах — з 7 до 25 гривень. У спальних районах ціна не змінилася і становить 5 гривень за годину. Порушення загрожує штрафом у 20-кратному розмірі від годинної вартості: 700, 500 і 100 гривень.

У червні Костянтин Усов заявив, що чинні тарифи на паркування в Києві не змінювалися з 2009 року, тоді як вартість обладнання, електроенергії зросли разом із зарплатами. Уночі та у вихідні дні кияни зможуть паркуватися безкоштовно, а на покупку абонементів будуть діяти знижки:

на денний абонемент — 28%;

на місячний абонемент у центрі — 50%;

на місячний абонемент у другій зоні — 60%

на місячний абонемент у спальному районі — 40%.

Як вважають у КМДА, нові правила допоможуть розвантажити центр Києва і зменшити кількість заторів на дорогах.