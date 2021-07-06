Водителям надо привыкнуть: в Киеве временно не будут штрафовать за неоплату парковки

КГГА дала киевлянам две недели, чтобы ознакомиться с новыми тарифами на стоянку автомобилей и установить мобильные приложения.

До 16 июля включительно в Киеве водителей не будут штрафовать за неоплату парковки по новым правилам, вступившим в силу с начала месяца. Об этом заместитель столичного мэра Константин Усов рассказал на своей странице в соцсети Facebook.

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КГГА распорядилась, чтобы киевские инспекторы по парковке провели двухнедельную информационную кампанию, связанную с повышением тарифов на стоянку автомобилей. По словам Константина Усова, водителям надо привыкнуть к новым правилам, ознакомиться с расценками в разных районах, а также установить мобильные приложения для оплаты.

Во время периода лояльности нарушители вместо постановления будут получать справку с размером штрафа и описанием процедуры оплаты. Там же будет указана стоимость парковки в соответствии с городскими зонами, приложения и адреса веб-сайтов, при помощи которых можно оплатить стоянку автомобиля, а также QR-код, ведущий на официальный портал с полной информацией. Константин Усов также призвал давать деньги нелегальным парковщикам.

С 1 июля в Киеве втрое повысили тарифы на парковку автомобилей. Так в центре столицы стоимость выросла с 10 до 35 гривен в час, в прилегающих районах — с 7 до 25 гривен. В спальных районах цена не изменилась и составляет 5 гривен в час. Нарушение грозит штрафом в 20-кратном размере от часовой стоимости: 700, 500 и 100 гривен.

В июне Константин Усов заявил, что действующие тарифы на парковку в Киеве не менялись с 2009 года, тогда как стоимость оборудования, электроэнергии выросли вместе с зарплатами. Ночью и в выходные дни киевляне смогут парковаться бесплатно, а на покупку абонементов будут действовать скидки:

на дневной абонемент – 28%;

на месячный абонемент в центре – 50%;

на месячный абонемент во второй зоне — 60%

на месячный абонемент в спальном районе — 40%.

Как считают в КГГА, новые правила помогут разгрузить центр Киева и уменьшить количество пробок на дорогах.