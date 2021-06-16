КГГА в три раза повысит стоимость парковки в Киеве: где и сколько придется платить

Власти впервые за 12 лет меняют тарифы на парковку в Киеве, но обещают бесплатную стоянку ночью и по праздникам, а также скидки на абонементы.

Киевская государственная администрация решила повысить стоимость платной парковки в Киеве более, чем в три раза. Проект распоряжения опубликовали на официальном портале Киева.

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Изменения коснутся тарифов, которые действуют на отведенные или перехватывающие платные площадки КП "Киевтранспарксервис". Новые цены на парковку в Киеве варьируются в зависимости от места: центр города (I зона), прилегающие к центру районы (II зона), спальные районы (III зона).

КГГА предлагает установить такие расценки за парковку легкового автомобиля сроком на 1 час с НДС:

в первой зоне — 35 гривен вместо 10 гривен;

во второй зоне — 25 гривен вместо 7 гривен;

в третьей останется неизменным — 5 гривен (не изменится).

Тарифы на парковку грузовиков тоже повышают:

Во второй зоне — 52 гривны за час;

В третьей зон — 10 гривен за час.

Тариф за парковку автобусов:

I зона — 159 гривен,

II зона — 114 гривен,

III зона — 23 гривен.

[ + – ] Новые тарифы на услуги перехватывающих площадок для парковки в Киеве Фото: Скриншот

Стоимость парковки автопоезда составит 152 гривны во второй и 30 гривен в третьей зонах. Абонементные талоны будут продавать по цене от от 50 до 390 гривен в день или от 882 до 5733 гривен в месяц.

Заместитель главы КГГА Константин Усов отметил, что действующие тарифы на парковку в Киеве не менялись с 2009 года, тогда как стоимость оборудования, электроэнергии выросли вместе с зарплатами. Новыми тарифами чиновники рассчитывают разгрузить центр Киева и уменьшить количество пробок.

[ + – ] Парковка в спальном районе Киева Фото: Скриншот

По словам Усова, ночью и в выходные дни киевляне смогут парковаться бесплатно, а стоимость абонементов будет зависеть от нескольких факторов:

"В зависимости от тарифа в конкретной части города и промежутка времени, на который предоставляется услуга, при этом будут действовать значительные скидки: на дневной абонемент – 28% от полной стоимости; на месячный абонемент в центре – 50%. На прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40% соответственно".

Столичные власти также планирует ввести систему электронных сервисов оплаты парковки в Киеве, которая поможет убрать самозванцев, незаконно собирающих деньги с водителей. Собранные средства планируют направлять в специальный фонд городского бюджета, чтобы финансировать развитие общественного транспорта и дорожной инфраструктуры.

КГГА готовится повысить стоимость проезда в общественном транспорте Киева. По словам замглавы администрации Николая Поворозника, пассажирам не придется платить по 20 гривен за поездку.

Недавно нардеп Юрий Камельчук попал в скандал из-за парковки под Верховной Радой в Киеве. Жена "слуги народа" остановила машину в неположенном месте, а проект "Останови лося" обратил на это внимание и разместил наклейку на лобовом стекле.