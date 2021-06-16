КМДА утричі підвищить вартість паркування в Києві: де і скільки доведеться платити

Влада вперше за 12 років змінює тарифи на паркування в Києві, але обіцяє безкоштовну стоянку вночі і у свята, а також знижки на абонементи.

Київська державна адміністрація вирішила підвищити вартість платного паркування в Києві більше, ніж утричі. Проект розпорядження опублікували на офіційному порталі Києва.

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Зміни торкнуться тарифів, які діють на відведені або перехоплювані платні майданчики КП "Київтранспарксервіс". Нові ціни на паркування в Києві варіюються залежно від місця: центр міста (I зона), прилеглі до центру райони (II зона), спальні райони (III зона).

КМДА пропонує встановити такі розцінки за паркування легкового автомобіля терміном на 1 годину з ПДВ:

в першій зоні — 35 гривень замість 10 гривень;

у другій зоні — 25 гривень замість 7 гривень;

в третій залишиться незмінним — 5 гривень (не зміниться).

Тарифи на паркування вантажівок теж підвищують:

У другій зоні — 52 гривні за годину;

У третій зон — 10 гривень за годину.

Тариф за паркування автобусів:

I зона — 159 гривень,

II зона — 114 гривень,

III зона — 23 гривень.

[ + – ] Нові тарифи на послуги перехоплюваних майданчиків для паркування в Києві Фото: Скриншот

Вартість паркування автопоїзда складе 152 гривні в другій і 30 гривень в третій зонах. Абонементні талони продаватимуть за ціною від від 50 до 390 гривень в день або від 882 до 5733 гривень на місяць.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов зазначив, що чинні тарифи на паркування в Києві не змінювалися з 2009 року, тоді як вартість обладнання, електроенергії зросли разом із зарплатами. Новими тарифами чиновники розраховують розвантажити центр Києва і зменшити кількість заторів.

[ + – ] Паркувальний майданчик у спальному районі Києва Фото: Скриншот

За словами Усова, вночі та у вихідні дні кияни зможуть паркуватися безкоштовно, а вартість абонементів залежатиме від кількох факторів:

"Залежно від тарифу в конкретній частині міста і проміжку часу, на який надається послуга, при цьому діятимуть значні знижки: на денний абонемент — 28% від повної вартості; на місячний абонемент в центрі — 50%. На прилеглих до центру територіях і спальних районах знижки на місячні абонементи складуть 60% і 40% відповідно".

Столична влада також планує ввести систему електронних сервісів оплати паркування в Києві, яка допоможе прибрати самозванців, які незаконно збирають гроші з водіїв. Зібрані кошти планують направляти у спеціальний фонд міського бюджету, щоб фінансувати розвиток громадського транспорту і дорожньої інфраструктури.

КМДА готується підвищити вартість проїзду в громадському транспорті Києва. За словами заступника голови адміністрації Миколи Поворозника, пасажирам не доведеться платити по 20 гривень за поїздку.

Нещодавно нардеп Юрій Камельчук потрапив в скандал через паркування під Верховною Радою в Києві. Дружина "слуги народу" зупинила машину у недозволеному місці, а проект "Зупини лося" звернув на це увагу і розмістив наклейку на лобовому склі.