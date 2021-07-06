У Києві встановили скульптуру, яка братиме участь у фестивалі Burning Man (фото)

Українська скульптура була схвалена організаторами фестивалю в США. У 2022 році Merman відправиться в Неваду, де традиційно проходить захід.

Поруч з Аркою дружби народів у Києві була встановлена скульптура Merman, яку спеціально створили для щорічного фестивалю Burning Man в США, повідомляє офіційний сайт КМДА.

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За словами чиновників, скульптура Merman — єдиний проект з України, який отримав грант від організаторів фестивалю Burning Man.

Інсталяція розмірами 3х3х12 готувалася до участі в заході у 2021 році, але фестиваль перенесли на наступний рік через пандемію COVID-19.

Скульптуру Merman можна побачити біля Арки дружби народів у Києві до 12 липня.

"Ми вибрали саме цю локацію для установки, щоб якомога більше киян та гостей міста змогли надихнутися інсталяцією, яка представить Україну на фестивалі світового масштабу. Іноді public art може з'являтися у зовсім несподіваних місцях, радикально змінюючи їх сприйняття, що насправді є однією з ключових завдань мистецтва", — заявила глава Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Автори скульптури називають Merman маніфестом подолання будь-яких перешкод. Тому вони впевнені, що скульптура у 2022 році точно потрапить на фестиваль Burning Man в Неваді.

У КМДА додали, що скульптура Merman була створена на кошти команди Burning man project, команди Merman team і волонтерів.

[ + – ] Merman в Києві Фото: КГГА

[ + – ] Merman в Києві Фото: КГГА

[ + – ] Merman в Києві Фото: КГГА

Раніше Фокус повідомляв, що організатори Burning Man показали, як виглядатиме головний "храм". Творча команда Burning Man представила проект конструкції, яка послужить "храмом" для щорічного фестивалю, і яку по закінченню заходу спалять.

Також Фокус розповідав, що роботи українських художників показали на Burning Man. Відеоряд з роботами українських художників показували на піраміді PlayAlchemist, серед яких були шедеври художника Олександра Грехова.