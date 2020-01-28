По традиции, конструкцию сожгут в конце фестиваля

Творческая команда Burning Man представила проект конструкции, которая послужит "храмом" для ежегодного фестиваля. Об этом сообщает dezeen.

Конструкция, которую разработали архитектор Ренцо Вербек из Колорадо и художница Сильвия Адриенна Лиссе, выглядит в форме восьмиконечной звезды. Античное название храма Эмпирей означает область за пределами физического, которая считается месторождением огня.

"Эмпирей – высший центр мудрости и источник энергетического сознания. В Древней космологии Эмпирей – это царство чистого света, которое считается местом рождения огня", - заявляют в команде разработчиков.

Конструкция состоит из восьми угловых павильонов. Они будут построены с использованием обычных каркасных пиломатериалов и решетчатых стен. Вербек и Лиссе выбрали материал за простоту конструкции и его горючесть. Дизайнеры видят свой проект как священный преобразующийся портал исцеления для каждого бернера.

Burning Man – это ежегодный фестиваль, проходящий в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Фестиваль начинается в последний понедельник августа в 00:01 и длится восемь дней. Последний день приходится на День Труда, официальный праздник, отмечаемый в США в первый понедельник сентября, выходной день для большинства организаций. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромную деревянную статую человека.

Последний Burning Man, который прошел в тематике Metamorphoses, посетило 80 000 человек.

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