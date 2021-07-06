В Киеве установили скульптуру, которая будет участвовать в фестивале Burning Man (фото)

Украинская скульптура была одобрена организаторами фестиваля в США. В 2022 году Merman отправится в Неваду, где традиционно проходит мероприятие.

Рядом с Аркой дружбы народов в Киеве была установлена скульптура Merman, которую специально создали для ежегодного фестиваля Burning Man в США, сообщает официальный сайт КГГА.

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По словам чиновников, скульптура Merman — единственный проект из Украины, получивший грант от организаторов фестиваля Burning Man.

Инсталляция размерами 3х3х12 готовилась к участию в мероприятии в 2021 году, но фестиваль перенесли на следующий год из-за пандемии COVID-19.

Скульптуру Merman можно увидеть возле Арки дружбы народов в Киеве до 12 июля.

"Мы выбрали именно эту локацию для установки, чтобы как можно больше киевлян и гостей города смогли вдохновиться инсталляцией, которая представит Украину на фестивале мирового масштаба. Иногда public art может появляться в совершенно неожиданных местах, радикально меняя их восприятия, что на самом деле является одной из ключевых задач искусства", — заявила глава Департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Авторы скульптуры называют Merman манифестом преодоления любых препятствий. Поэтому они уверены, что скульптура в 2022 году точно попадет на фестиваль Burning Man в Неваде.

В КГГА добавили, что скульптура Merman была создана на средства команды Burning man project, команды Merman team и волонтеров.

[ + – ] Merman в Киеве Фото: КГГА

[ + – ] Merman в Киеве Фото: КГГА

[ + – ] Merman в Киеве Фото: КГГА

Ранее Фокус сообщал, что организаторы Burning Man показали, как будет выглядеть главный "храм". Творческая команда Burning Man представила проект конструкции, которая послужит "храмом" для ежегодного фестиваля, и которую по окончанию мероприятия сожгут.

Также Фокус рассказывал, что работы украинских художников показали на Burning Man. Видеоряд с работами украинских художников показывали на пирамиде PlayAlchemist, среди которых были шедевры художника Александра Грехова.