ДБР звинувачує Київавтодор і КМДА в крадіжці 110 мільйонів на будівництві доріг

Київські чиновники закуповували будівельну техніку за завищеними цінами і наймали фіктивних підрядників, вважають детективи.

8 липня в Київській міській державній адміністрації (КМДА) і "Київавтодорі" провели обшуки, розкривши схему присвоєння бюджетних коштів. Подробиці розповіла речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.

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За даними слідства, чиновники закупили вантажні та спеціальні автомобілі для будівництва доріг за завищеною вартістю. У результаті таких махінацій їм вдалося вкрасти понад 110 мільйонів гривень з міського бюджету. Під час обшуків знайдено документи, що підтверджують розкрадання коштів.

Глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник розповів "ТСН", що вартість дорожніх робіт збільшували за рахунок фіктивних субпідрядників, яких наймав переможець тендеру. Правоохоронці виявили факти, коли найняті підприємства або не виконували роботи, або їм виділяли занадто багато грошей.

Наразі ДБР, СБУ та Офіс Генпрокурора готуються оголосити співробітникам КМДА та "Київавтодору" підозру у зловживаннях владою або службовим становищем, що призвели до тяжких наслідків. Фігурантів можуть позбавити волі на термін до 6 років, а також права займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Пресслужба КМДА повідомила, що обшуки пройшли в Департаменті транспортної інфраструктури, і назвала їх політичним тиском. Згідно з повідомленням, правоохоронці отримали санкцію від Печерського районного суду в рамках кримінального провадження про закупівлю техніки "Укравтодором", зокрема обладнання для впорскування рідких хлоридів.

"Департамент і комунальна корпорація, у межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, надали всі документи, необхідні для всебічного і повного розслідування", — заявили в КМДА.

Раніше глава ДФС Вадим Мельник заявив, про проведення обшуків у КМДА через збитки на 160 мільйонів гривень. Правоохоронці підозрюють як розкрадання бюджетних коштів, так і ухилення від сплати податків. Слідчі направили до суду матеріали справи й обвинувальний акт щодо одного з фіктивних субпідрядників, який отримав 1,7 мільйон гривень, але не виконував роботи.

У травні ДБР провело обшуки в КМДА через будівництво будівлі біля Києво-Печерської Лаври. Детективи дійшли висновку, що співробітники міської адміністрації дозволили звести 6-поверховий будинок, хоча план передбачав не більше 4-х поверхів.