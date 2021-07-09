ГБР обвиняет Киевавтодор и КГГА в воровстве 110 миллионов на строительстве дорог

Киевские чиновники закупали строительную технику по завышенным ценам и нанимали фиктивных подрядчиков, считают детективы.

8 июля в Киевской городской государственной администрации (КГГА) и "Киевавтодоре" провели обыски, раскрыв схему присвоением бюджетных средств. Подробности рассказала спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным следствия, чиновники закупили грузовые и специальные автомобили для строительства дорог по завышенной стоимости. В результате таких махинаций им удалось украсть более 110 миллионов гривен из городского бюджета. Во время обысков найдены документы, подтверждающие хищение средств.

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник рассказал "ТСН", что стоимость дорожных работ увеличивали за счет фиктивных субподрядчиков, которых нанимал победитель тендера. Правоохранители обнаружили факты, когда нанятые предприятия либо не выполняли работы, либо им выделяли слишком много денег.

В настоящий момент ГБР, СБУ и Офис Генпрокурора готовятся объявить сотрудникам КГГА и "Киевавтодора" подозрение в злоупотреблениях властью или служебным положением, которые привели к тяжким последствиям. Фигурантов могут лишить свободы на срок до 6 лет, а также права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Пресс-служба КГГА сообщила, что обыски прошли в Департаменте транспортной инфраструктуры, и назвала их политическим давлением. Согласно сообщению, правоохранители получили санкцию от Печерского районного суда в рамках уголовного производства о закупке техники "Укравтодором", в частности оборудования для впрыскивания жидких хлоридов.

"Департамент и коммунальная корпорация, в пределах и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования", — заявили в КГГА.

Ранее глава ГФС Вадим Мельник заявил, о проведении обысков в КГГА из-за убытков на 160 миллионов гривен. Правоохранители подозревают как хищение бюджетных средств, так и уклонение от уплаты налогов. Следователи направили в суд материалы дела и обвинительный акт в отношении одного из фиктивных субподрядчиков, который получил 1,7 миллиона гривен, но не выполнял работы.

В мае ГБР провел обыски в КГГА из-за строительства здания возле Киево-Печерской Лавры. Детективы пришли к выводу, что сотрудники городской администрации позволили возвести 6-этажный дом, хотя план предусматривал не более 4-х этажей.