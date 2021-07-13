Приватний вертоліт зніс намети з відпочивальниками під Одесою (відео)

Зруйновані кріплення травмували дитину, яка опинилася в наметі. Родині довелося покинути кемпінг, адже речі були зламані.

В Одеській області низькольотний вертоліт зніс намети і тенти відпочивальників на пляжі. Киянка Юлія Цуп розповіла подробиці події і поділилися відео на своїй сторінці в Facebook.

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Інцидент стався кілька днів тому в селі Грибівка, де кілька людей встановили намети, тенти і парасольки для кемпінгу. Увечері з боку моря наблизився вертоліт UR-ICH, який низько пролетів над пляжем для посадки на гору. У результаті потік повітря розкидав намети і всі речі родини, яка виявилася прямо під лопатями.

За словами очевидиці, кріплення вдарили хлопчика всередині одного з наметів. Крім того, з піску вирвало парасольку, яка швидко полетіла в сторону і пробила сусідній намет, поряд з яким стояла Юлія і її син-підліток.

"Слава Богу, нікого не зачепило. Прийшовши до тями, побігла на гору до горе-пілота, але не почула від нього ні вибачення за те, що ледь не скалічив людей, ні матеріального відшкодування за рваний намет. Ми для них — мурахи", — зазначила авторка ролика.

Вона додала, що постраждалі туристи в той же день зібрали зламані речі і поїхали разом з дітьми. Сусіди ж натягнули тент над порваним наметом і залишилися, а потім щодня спостерігали вертоліт, який наближався вже з боку поля.

"Кожен його приліт мене пересмикувало, і не знали, що можна очікувати", — поділилася Юлія Цуп.

За даними Державної авіаційної служби, вертоліт з реєстраційним знаком "UR-ICH" належить компанії "Челлендж аеро Юкрейн". Як показує система YouControl, фірма зареєстрована в київському аеропорту "Жуляни", а кінцевим бенефіціаром є киянин Сергій Никифоров. "Челлендж аеро Юкрейн" здійснює повітряні пасажирські перевезення, а також здає вертольоти в оренду.

Раніше писали, що Киргизький вертоліт з військовими впав біля кордону з Таджикистаном в Ошській області. На борту перебували 15 осіб, і 13 з них отримали травми. Повітряному судну довелося здійснити екстрену посадку.

Писали також, що під Ковелем контрабандисти доставляли сигарети на вертольоті. СБУ конфіскувала повітряний транспорт, мікроавтобус і партію товару загальною вартістю близько 85 тисяч доларів. Вертоліт Robinson R44 перетинав кордон на низькій висоті, через це прикордонники не могли його помітити.