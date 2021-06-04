Киргизький вертоліт із військовими впав біля кордону з Таджикистаном, є постраждалі

На борту транспортного засобу перебувало 15 осіб. Вранці 4 червня на таджицько-киргизькому кордоні почалося чергове загострення.

У Киргизстані впав військовий вертоліт Сил Повітряної оборони Збройних сил країни. Сталося це в горах Алайского району Ошської області Киргизії, недалеко від кордону з Таджикистаном, повідомляє киргизьке видання АКІpress.

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За попередньою інформацією, транспортному засобу довелося здійснювати екстрену посадку. Повідомляється, що на борту вертольота знаходилися 15 осіб, зокрема — бійці спецназу "Альфа".

Пізніше це ж видання повідомило, що 13 з них отримали травми. У трьох стан був важкий.

Про причини інциденту інформації поки не надходило.

Зазначається, що вертоліт із військовими летів у прикордонну з Таджикистаном зону Чон-Алайского району Ошської області Киргизії.

Видання "Спутник.Вірменія" з посиланням на Головний комітет національної безпеки (ГКНБ) Киргизстану повідомляє, що зранку 4 червня почалося чергове загострення. За версією представників відомства, таджики, зайшовши всередину території Киргизії до 1 тисячі метрів, встановили контейнери на "неописаній ділянці кордону Чон-Алайского району". Через це прикордонників перевели на посилений варіант несення служби.

У ГКНБ Таджикистану спростовують ці звинувачення і стверджують, що оприлюднена киргизькою стороною інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 28 квітня між жителями прикордонних сіл Таджикистану та Киргизії поблизу суперечливого водорозподільного пункту "Головний" стався конфлікт, під час якого люди стали закидати одне одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизії повідомила, що сталася перестрілка між військовослужбовцями двох країн. Обидві сторони почали стверджувати, що першими відкрили вогонь не вони.

2 травня сторони підписали спільний документ, мета якого — вирішити питання 30-річної давності. Після проведення переговорів було вирішено почати роботу з демаркації території.

Зазначимо, Фокус детальніше розповідав про причини і суті конфлікту між Таджикистаном і Киргизстаном в окремому матеріалі.