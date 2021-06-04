Киргизский вертолет с военными упал возле границы с Таджикистаном, есть пострадавшие

На борту транспортного средства находились 15 человек. Утром 4 июня на таджикско-киргизской границе началось очередное обострение.

В Кыргызстане упал военный вертолет Сил Воздушной обороны Вооруженных сил страны. Произошло это в горах Алайского района Ошской области Киргизии, недалеко от границы с Таджикистаном, сообщает киргизское издание АКИpress.

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По предварительной информации, транспортному средству пришлось совершать экстренную посадку. Сообщается, что на борту вертолета находились 15 человек, в том числе — бойцы спецназа "Альфа".

Позже это же издание сообщило, что 13 из них получили травмы. У троих состояние было тяжелое.

О причинах инцидента информации пока не поступало.

Отмечается, что вертолет с военными летел в приграничную с Таджикистаном зону Чон-Алайского района Ошской области Киргизии.

Издание "Спутник.Армения" со ссылкой на Главный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщает, что с утра 4 июня началось очередное обострение. По версии представителей ведомства, таджики, зайдя вглубь территории Киргизии до 1 тысячи метров, установили контейнеры на "неописанном участке границы Чон-Алайского района". Из-за этого пограничников перевели на усиленный вариант несения службы.

В ГКНБ Таджикистана опровергают эти обвинения и утверждают, что обнародованная киргизской стороной информация не соответствует действительности.

Напомним, 28 апреля между жителями приграничных сел Таджикистана и Киргизии в районе спорного водораспределительного пункта "Головной" произошел конфликт, в ходе которого люди стали забрасывать друг друга камнями. 29 апреля пограничная служба Киргизии сообщила, что произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Обе стороны начали утверждать, что первыми открыли огонь не они.

2 мая стороны подписали совместный документ, цель которого — решить вопрос 30-летней давности. После проведения переговоров было решено начать работу по демаркации территории.

Отметим, Фокус детальнее рассказывал о причинах и сути конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном в отдельном материале.