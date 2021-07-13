Частный вертолет снес палатки с отдыхающими под Одессой (видео)

Обрушенные крепления травмировали ребенка, оказавшегося в палатке. Семейству пришлось покинуть кемпинг, так как почти вещи были сломаны.

В Одесской области низколетящий вертолет снес палатки и тенты отдыхающих на пляже. Киевлянка Юлия Цуп рассказали подробности произошедшего и поделились видео на своей странице в Facebook.

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Инцидент произошел несколько дней назад в селе Грибовка, где несколько человек установили палатки, тенты и зонты на кемпинге. Вечером со стороны моря приблизился вертолет UR-ICH, который низко пролетел над пляжем для посадки на гору. В результате поток воздуха разметал палатки и все вещи семьи, которая оказалась прямо под лопастями.

По словам очевидицы, крепления ударили мальчика внутри одной из палаток. Кроме того, из песка вырвало зонт, который быстро улетел в сторону и пробил соседнюю палатку, рядом с которой стояла Юлия и ее сын-подросток.

"Слава Богу, никого не задело. Придя в чувство, побежала на гору к горе-пилоту, но не услышала от него ни извинения за то, что чуть не покалечил людей, ни материального возмещения за рваную палатку. Что мы для них — муравьи", — отметила автор ролика.

Она добавила, что пострадавшие туристы в тот же день собрали сломанные вещи и уехали вместе с детьми. Соседи же натянули тент над порванной палаткой и остались, а потом каждый день наблюдали вертолет, который приближался уже со стороны поля.

"Каждый его прилет меня передергивало, и не знали, что можно ожидать", — поделилась Юлия Цуп.

По данным Государственной авиационной службы, вертолет с регистрационным знаком "UR-ICH" принадлежит компании "Челлендж аеро Юкрейн". Как показывает система YouControl, фирма зарегистрирована в киевском аэропорту "Жуляны", а конечным бенефициаром является киевлянин Сергей Никифоров. "Челлендж аеро Юкрейн" осуществляет воздушные пассажирские перевозки, а также сдает вертолеты в аренду.

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