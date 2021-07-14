У Житомирській області 15-річну дівчину звинувачують у вбивстві підлітка (фото, відео)
Підозрювана неодноразово змінювала версії трагедії. У разі, якщо вина дівчини буде доведена, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
У Житомирській області поліцейські затримали 15-річну дівчину за підозрою в жорстокому вбивстві 14-річного підлітка, повідомляє пресслужба поліції.
Вранці 13 липня правоохоронці отримали інформацію про зникнення 14-річного жителя села Сингаї, а через кілька годин тіло дитини знайшли в покинутій будівлі поруч із населеним пунктом.
14-річна дитина загинула від ножових поранень у груди і шию, а поліцейським вдалося зібрати докази причетності до вбивства 15-річної жительки села Щатрище.
"Попередньо встановлено, що напередодні ввечері приблизно о 20:00 в покинутій будівлі (де хлопця і знайшли) вони зустрічалися і між ними стався конфлікт. Усі обставини поки поліцейські встановлюють", — йдеться в повідомленні правоохоронців.
Начальник Нацполіції Житомирської області Юрій Олійник заявив, що підозрювана неодноразово змінювала версії трагедії, а мотиви вбивства будуть встановлені в процесі розслідування.
Більш того, як стверджує Юрій Олійник, під час слідчих дій на місці трагедії і за місцем проживання підозрюваної силовики знайшли докази причетності 15-річної дівчини до вбивства підлітка.
"Початкові свідчення дівчини були нещирими. Вона кілька разів змінювала версії, тому мотиви скоєння вбивства хлопця будуть встановлені в процесі подальшого розслідування. Під час слідчих дій і з місця пригоди, і з двору підозрюваної ми вилучили докази причетності її до скоєння тяжкого злочину. Попередньо відомо, що останнім часом у неї із загиблим юнаком були неприязні стосунки. Також ми вживаємо заходів для встановлення можливих співучасників злочину", — підкреслив глава Нацполіції регіону.
Підозрювана була затримана, їй предʼявлена підозра в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Якщо суд доведе провину дівчини, то за вбивство підлітка їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
Раніше Фокус повідомляв, що хлопця жорстоко вбили біля клубу в Тернополі. Чоловік помер на очах у безлічі свідків, які не прийшли на допомогу, а просто знімали на камери. За даними журналістів, у загиблого стався конфлікт з агресивною компанією, а медики діагностували у нього перелом хребта і крововилив у мозок.
Також Фокус розповідав, що жителя Львівської області звинувачують у вбивстві дружини, яку він "лікував" після удару ножем. Медики могли врятувати містянку, однак вона сама просила не викликати швидку після сімейного конфлікту. Чоловікові за звинуваченнями у вбивстві дружини загрожує до 15 років позбавлення волі.