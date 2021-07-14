У Житомирській області 15-річну дівчину звинувачують у вбивстві підлітка (фото, відео)

Підозрювана неодноразово змінювала версії трагедії. У разі, якщо вина дівчини буде доведена, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Житомирській області поліцейські затримали 15-річну дівчину за підозрою в жорстокому вбивстві 14-річного підлітка, повідомляє пресслужба поліції.

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Вранці 13 липня правоохоронці отримали інформацію про зникнення 14-річного жителя села Сингаї, а через кілька годин тіло дитини знайшли в покинутій будівлі поруч із населеним пунктом.

14-річна дитина загинула від ножових поранень у груди і шию, а поліцейським вдалося зібрати докази причетності до вбивства 15-річної жительки села Щатрище.

"Попередньо встановлено, що напередодні ввечері приблизно о 20:00 в покинутій будівлі (де хлопця і знайшли) вони зустрічалися і між ними стався конфлікт. Усі обставини поки поліцейські встановлюють", — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Начальник Нацполіції Житомирської області Юрій Олійник заявив, що підозрювана неодноразово змінювала версії трагедії, а мотиви вбивства будуть встановлені в процесі розслідування.

[ + – ] Убивство під Житомиром

[ + – ] Убивство під Житомиром

Більш того, як стверджує Юрій Олійник, під час слідчих дій на місці трагедії і за місцем проживання підозрюваної силовики знайшли докази причетності 15-річної дівчини до вбивства підлітка.

"Початкові свідчення дівчини були нещирими. Вона кілька разів змінювала версії, тому мотиви скоєння вбивства хлопця будуть встановлені в процесі подальшого розслідування. Під час слідчих дій і з місця пригоди, і з двору підозрюваної ми вилучили докази причетності її до скоєння тяжкого злочину. Попередньо відомо, що останнім часом у неї із загиблим юнаком були неприязні стосунки. Також ми вживаємо заходів для встановлення можливих співучасників злочину", — підкреслив глава Нацполіції регіону.

Підозрювана була затримана, їй предʼявлена підозра в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Якщо суд доведе провину дівчини, то за вбивство підлітка їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

[ + – ] Убивство підлітка під Житомиром

Раніше Фокус повідомляв, що хлопця жорстоко вбили біля клубу в Тернополі. Чоловік помер на очах у безлічі свідків, які не прийшли на допомогу, а просто знімали на камери. За даними журналістів, у загиблого стався конфлікт з агресивною компанією, а медики діагностували у нього перелом хребта і крововилив у мозок.

Також Фокус розповідав, що жителя Львівської області звинувачують у вбивстві дружини, яку він "лікував" після удару ножем. Медики могли врятувати містянку, однак вона сама просила не викликати швидку після сімейного конфлікту. Чоловікові за звинуваченнями у вбивстві дружини загрожує до 15 років позбавлення волі.