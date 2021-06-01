Зламали хребет через навушник: хлопця жорстоко вбили біля клубу в Тернополі (відео)

Чоловік помер на очах у безлічі свідків, які не прийшли на допомогу, а просто знімали на камери.

У Тернополі 25-річний Павло помер після побиття біля нічного клубу. Деталі розповіли в ефірі програми "Сьогодні Новини" на каналі "Україна 24".

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Як розповів друг загиблого на ім'я Роман, після походу в супермаркет він втратив навушник і під час пошуків поцікавився у компанії молодих людей біля клубу, чи не бачили вони пристрій. Ті нібито повелися вкрай агресивно та влаштували бійку, яка обернулася трагедією.

[ + – ] Місце загибелі Павла в Рівному Фото: Скриншот

"Вони щось там почали до мене скакати. Підійшли, почали смикатися. Підійшов Павло, запитав, що сталося?" — стверджує свідок.

Молодий містянин помер ще до приїзду "швидкої допомоги", медики діагностували у нього перелом хребта і крововилив у мозок. За словами родичів, тіло Павла відразу ж відвезли в морг, незабаром їм видали висновок про розтин.

Роман підкреслив, що люди навколо не втрутилися в бійку, а просто спостерігали. Крім того, після бійки компанії відвідувачам нічного клубу дозволили безперешкодно зникнути.

"Я кричав — допоможіть, а люди просто стояли там і знімали на камеру. Навіть не підійшли і не спіймали тих, що ми з ними билися", — заявив друг загиблого.

Як заявили в поліції Тернопільської області, о 5 ранку слідчі, оперативники оперативного розшуку та інші співробітники почали пошуки підозрюваних, а незабаром затримали п'ять осіб. Один із затриманих вже нібито зізнався в нападі й став фігурантом кримінального провадження про вбивство.

"Очевидець розповідає, що їх там було троє. Може з тих п'ятьох двоє ще проходять як свідки. Можливо, всі п'ятеро разом відпочивали", — додав родич жертви Тарас Фучило.

Раніше стало відомо про затримання в Миколаєві підозрюваного у вбивстві історика Володимира Щукіна, який досліджував Голокост. Як встановила поліція, напередодні між ними виник конфлікт у соціальних мережах.

У Тернопільській області ветерана АТО підозрюють у вбивстві людини, який разом із компанією прийшов з'ясовувати стосунки після конфлікту в клубі. Передбачається, що підозрюваний взявся за ніж, намагаючись захистити матір.

Жителя Львівщини підозрюють у вбивстві дружини, яку він намагався вилікувати після удару ножем. У жінки зафіксували пошкодження легені та діафрагми.