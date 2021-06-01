Сломали позвоночник из-за наушника: парня жестоко убили возле клуба в Тернополе (видео)

Мужчина скончался на глазах у множества свидетелей, которые не пришли на помощь, а просто снимали на камеры.

В Тернополе 25-летний Павел скончался после избиения возле ночного клуба. Детали рассказали в эфире программы "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

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Как рассказал друг погибшего по имени Роман, после похода в супермаркет он потерял наушник и во время поисков поинтересовался у компании молодых людей возле клуба, не видели ли они устройство. Те якобы повели себя крайне агрессивно и устроили драку, которая обернулась трагедией.

[ + – ] Место гибели Павла в Ровно Фото: Скриншот

"Они что-то там начали ко мне скакать. Подошли, начали дергаться. Подошел Павел, спросил, что случилось?", — утверждает свидетель.

Молодой горожанин скончался еще до приезда "скорой помощи", медики диагностировали у него перелом позвоночника и кровоизлияние в мозг. По словам родственников, тело Павла сразу же увезли в морг, вскоре им выдали заключение о вскрытиии.

Роман подчеркнул, что люди вокруг не вмешались в драку, а просто наблюдали. Кроме того, после драки компании посетителей ночного клуба позволили беспрепятственно скрыться.

"Я кричал – помогите, а люди просто стояли там и снимали на камеру. Даже не подошли и не поймали тех, что мы с ними дрались", — заявил друг погибшего.

Как заявили в полиции Тернопольской области, в 5 утра следователи, оперативники оперативного розыска и другие сотрудники начали поиски подозреваемых, а вскоре задержали пять человек. Один из задержанных уже якобы признался в нападении и стал фигурантом уголовного производства об убийстве.

"Очевидец рассказывает, что их там было трое. Может из тех пятерых двое еще проходят как свидетели. Возможно, все пятеро вместе отдыхали", — добавил родственник жертвы Тарас Фучило.

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