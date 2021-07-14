В Житомирской области 15-летнюю девушку обвиняют в убийстве подростка (фото, видео)

Подозреваемая неоднократно меняла версии трагедии. В случае, если вина девушки будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В Житомирской области полицейские задержали 15-летнюю девушку по подозрению в жестоком убийстве 14-летнего подростка, сообщает пресс-служба полиции.

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Утром 13 июля правоохранители получили информацию о пропаже 14-летнего жителя села Сингаив, а через несколько часов тело ребенка обнаружили в заброшенном здании рядом с населенным пунктом.

14-летний ребенок погиб от ножевых ранений в грудь и шею, а полицейским удалось собрать доказательства причастности к убийству 15-летней жительницы села Щатрище.

"Предварительно установлено, что накануне вечером около 20:00 в заброшенном здании (где парня и нашли) они встречались и между ними возник конфликт. Все его обстоятельства пока полицейские устанавливают", — говорится в сообщении правоохранителей.

Начальник Нацполиции Житомирской области Юрий Олейник заявил, что подозреваемая неоднократно меняла версии трагедии, а мотивы убийства будут установлены в ходе расследования.

[ + – ] Убийство под Житомиром

[ + – ] Убийство под Житомиром

Более того, как утверждает Юрий Олейник, в ходе следственных действий на месте трагедии и по месту проживания подозреваемой силовики нашли доказательства причастности 15-летней девушки к убийству подростка.

"Начальные показания девушки были неискренними. Она несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий и с места происшествия, и со двора подозреваемой мы изъяли доказательства причастности ее к совершению тяжкого преступления. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим юношей были неприязненные отношения. Также мы принимаем меры для установления возможных соучастников преступления", — подчеркнул глава Нацполиции региона.

Подозреваемая была задержана, ей предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Если суд докажет вину девушки, то за убийство подростка ей грозит до 15 лет лишения свободы.

[ + – ] Убийство подростка под Житомиром

Ранее Фокус сообщал, что парня жестоко убили возле клуба в Тернополе. Мужчина скончался на глазах у множества свидетелей, которые не пришли на помощь, а просто снимали на камеры. По данным журналистов, у погибшего произошел конфликт с агрессивной компанией, а медики диагностировали у него перелом позвоночника и кровоизлияние в мозг.

Также Фокус рассказывал, что жителя Львовской области обвиняют в убийстве жены, которую он "лечил" после удара ножом. Медики могли спасти горожанку, однако она сама просила не вызывать скорую после семейного конфликта. Мужчине по обвинениям в убийстве жены грозит до 15 лет лишения свободы.