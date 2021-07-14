В Житомирской области 15-летнюю девушку обвиняют в убийстве подростка (фото, видео)
Подозреваемая неоднократно меняла версии трагедии. В случае, если вина девушки будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.
В Житомирской области полицейские задержали 15-летнюю девушку по подозрению в жестоком убийстве 14-летнего подростка, сообщает пресс-служба полиции.
Утром 13 июля правоохранители получили информацию о пропаже 14-летнего жителя села Сингаив, а через несколько часов тело ребенка обнаружили в заброшенном здании рядом с населенным пунктом.
14-летний ребенок погиб от ножевых ранений в грудь и шею, а полицейским удалось собрать доказательства причастности к убийству 15-летней жительницы села Щатрище.
"Предварительно установлено, что накануне вечером около 20:00 в заброшенном здании (где парня и нашли) они встречались и между ними возник конфликт. Все его обстоятельства пока полицейские устанавливают", — говорится в сообщении правоохранителей.
Начальник Нацполиции Житомирской области Юрий Олейник заявил, что подозреваемая неоднократно меняла версии трагедии, а мотивы убийства будут установлены в ходе расследования.
Более того, как утверждает Юрий Олейник, в ходе следственных действий на месте трагедии и по месту проживания подозреваемой силовики нашли доказательства причастности 15-летней девушки к убийству подростка.
"Начальные показания девушки были неискренними. Она несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий и с места происшествия, и со двора подозреваемой мы изъяли доказательства причастности ее к совершению тяжкого преступления. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим юношей были неприязненные отношения. Также мы принимаем меры для установления возможных соучастников преступления", — подчеркнул глава Нацполиции региона.
Подозреваемая была задержана, ей предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Если суд докажет вину девушки, то за убийство подростка ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Фокус сообщал, что парня жестоко убили возле клуба в Тернополе. Мужчина скончался на глазах у множества свидетелей, которые не пришли на помощь, а просто снимали на камеры. По данным журналистов, у погибшего произошел конфликт с агрессивной компанией, а медики диагностировали у него перелом позвоночника и кровоизлияние в мозг.
Также Фокус рассказывал, что жителя Львовской области обвиняют в убийстве жены, которую он "лечил" после удара ножом. Медики могли спасти горожанку, однако она сама просила не вызывать скорую после семейного конфликта. Мужчине по обвинениям в убийстве жены грозит до 15 лет лишения свободы.