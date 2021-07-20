"Я філософ": луцький терорист дав перше інтерв'ю після року в СІЗО

Підозрюваний відмовляється від адвокатів — захищає себе сам, і каже, що не буде оскаржувати вирок.

Вранці 21 липня 2020 року, 44-річний Максим "Поганий" Кривошей захопив 13 заручників в автобусі в Луцьку.

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Він вимагав від перших осіб держави, олігархів, глав церков розмістити в соціальних мережах відео та зізнатися, що вони — "терористи в законі". Від президента Володимира Зеленського він вимагав опублікувати заклик подивитися фільм "Земляни".

Зеленський вимогу виконав, але його відео із соцмереж потім швидко видалили. Терорист відпустив заручників, його самого затримали.

Справу проти Кривошея відкрили за чотирма статтями, йому загрожує довічне ув'язнення. Перебуваючи в СІЗО він дав велике інтерв'ю агентству УНІАН.

Свої дії в Луцьку він назвав акцією протесту. "Несправедливість, точніше бажання справедливості, було основним мотивом", — пояснив Кривошей.

Спочатку він хотів захопити центральний собор у Луцьку: "Добре, що я відмовився від цієї думки. Контролювати там ситуацію була б складніше".

Довго вибирав, який автобус захопити. Йому було потрібно, щоб серед пасажирів не було дітей, не менше 10 пасажирів і штори на вікнах. Такий автобус він підібрав, але коли вже зібрався оголосити про його захоплення, водій зупинився і запустив у салон маму з дитиною.

Кривошей каже, що міг би відпустити дитину, але вирішив не робити цього. "Потрібно було дати зрозуміти правоохоронцям серйозність своїх намірів. Якби я показав м'якість і слабкість із самого початку, то ніякої розмови зі мною не вели б", — пояснив він.

Крім зброї, терорист взяв із собою медикаменти. "Я не міг припустити, що саме знадобитися пасажирам. Взяв аспірин, парацетамол, були заспокійливі "Гідазепам", були краплі "Барбовал".

Кривошей запевняє, що був не теракт, а перформанс. "Кров у мої плани не входила. Пролилася б кров поліцейського, заручника, вона б дискредитувала ідею того, що я робив. Якби я зрозумів, що ситуація виходить з-під контролю, перформанс був би припинений", — запевняє він.

Чергу по будівлі управління поліції він випустив для того, щоб "більш реально сприймали, щоб почали ворушитися".

Для цього ж викинув з автобуса гранату з невидернутою чекою і сам подзвонив, щоб її забрали, "принесли в кабінет до Авакова та переконалися, що в мене є вибухівка".

Про колишніх заручників Кривошей каже так: "Вони повинні, за великим рахунком, бути вдячні за те, що були учасниками моєї акції. Більшість людей все своє життя заручники влади, і нічого, терплять. Вони раді батогу та ситі пряником. Ніхто не обурюється. А тут — бунт не словом, а ділом, і не за бабло, а за справедливість".

На питання журналіста, чи змінилося щось за рік після захоплення заручників, Кривошей відповів: "Багато людей зрозуміли, багато дякували. Але я розумію, те, про що я говорю, роблю, більшості нафіг не потрібно. Їх все влаштовує".

Психологічна експертиза показала, що Кривошей повністю здоровий. "Мені заявили, що мене в будь-якому випадку дискредитують. Завдання — стерти мене як особистість і дискредитувати ідеї, які я хочу донести", — заявив він.

Кривошей запевнив, що яким би не був вирок, він не буде його оскаржувати: "Мені поблажки суддів не потрібні".

У СІЗО на нього вдягають наручники — "бояться, щоб не захопив заручників". "Я в цьому сенсу не бачу. Це не моя професія. Разова акція була і все", — запевнив Кривошей.

"Я філософ станом своєї свідомості", — пояснив він.

Нагадаємо, правоохоронці розповіли, що раніше Максим Кривошей, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, намагався викрасти сина мільйонера.

Крім того, останні п'ять років він був активним зоозахисником, власноруч ховав померлих тварин і навіть встановлював їм пам'ятні знаки, організувавши кладовище для тварин неподалік від свого будинку в Дубно.

Кривошей народився в 1975 році в Оренбурзькій області РФ, має громадянство України. Жив у Дубно та Луцьку. Двічі був судимий, зокрема і за розбій, і загалом просидів у в'язниці майже 10 років.

Раніше Фокус зібрав та опублікував, все що відомо про терориста.