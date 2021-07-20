"Я философ": луцкий террорист дал первое интервью после года в СИЗО

Подозреваемый отказывается от адвокатов – защищает себя сам, и говорит, что не будет обжаловать приговор.

Утром 21 июля 2020 года, 44-летний Максим "Плохой" Кривош захватил 13 заложников в автобусе в Луцке.

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Он потребовал от первых лиц государства, олигархов, глав церквей разместить в социальных сетях видео, в которых признаться, что они – "террористы в законе". От президента Владимира Зеленского он потребовал опубликовать призыв посмотреть фильм "Земляне".

Зеленский требование выполнил, но его видео из соцсетей потом быстро убрали. Террорист отпустил заложников, его самого задержали.

Дело против Кривош открыли по четырем статьям, ему грозит пожизненное заключение. Находясь в СИЗО он дал большое интервью агентству УНИАН.

Свои действия в Луцке он назвал акцией протеста. "Несправедливость, точнее желание справедливости, было основным мотивом", – пояснил Кривош.

Первоначально он хотел захватить центральный собор в Луцке: "Хорошо, что я отказался от этой мысли. Контролировать там ситуация была бы сложнее".

Долго выбирал, какой автобус захватить. Ему было нужно, чтобы среди пассажиров не было детей, не менее 10 пассажиров и шторы на окнах. Такой автобус он подобрал, но когда уже собрался объявить о его захвате, водитель остановился и запустил в салон маму с ребенком.

Кривош говорит что мог бы отпустить ребенка, но не стал делать этого. "Нужно было дать понять правоохранителям серьезность своих намерений. Если бы я показал мягкость и слабость с самого начала, то никакого разговора со мной не вели бы", – пояснил он.

Кроме оружия, террорист взял с собой медикаменты. "Я не мог предположить, что именно понадобиться пассажирам. Взял аспирин, парацетамол, был успокоительный "Гидазепам", были капли "Барбовал".

Кривош уверяет, что был не теракт, а перформанс. "Кровь в мои планы не входила. Пролилась бы кровь полицейского, заложника, она бы дискредитировала идею того, что я делал. Если бы я понял, что ситуация выходит из-под контроля, перформанс был бы прекращен", – заверяет он.

Очередь по зданию управления полиции он выпустил для того, чтобы "более реально воспринимали, чтобы начали шевелиться".

Для этого же выбросил из автобуса гранату с невыдернутой чекой и сам позвонил, чтобы ее забрали, "принесли в кабинет к Авакову и убедились, что у меня есть взрывчатка".

О бывших заложниках Кривош говорит так: "Они должны, по большому счету, быть благодарны за то, что были участниками моей акции. Большинство людей всю свою жизнь заложники власти, и ничего, терпят. Они рады кнуту и ​​сыты пряником. Никто не возмущается. А здесь – бунт не словом, а делом, и не за бабло, а за справедливость".

На вопрос журналиста, изменилось ли что-то за год после захвата заложников, Кривош ответил: "Многие люди поняли, много благодарили. Но я понимаю, то, о чем я говорю, делаю, большинству нафиг не нужно. Их все устраивает".

Психологическая экспертиза показала, что Кривош полностью здоров. "Мне заявили, что меня в любом случае дискредитируют. Задача – стереть меня как личность и дискредитировать идеи, которые я хочу донести", – заявил он.

Кривош заверил, что каким бы ни был приговор, он не будет его обжаловать: "Мне поблажки судей не нужны".

В СИЗО на него надевают наручники – "боятся, чтобы не захватил заложников". "Я в этом смысла не вижу. Это не моя профессия. Разовая акция была и все", – заверил Кривош.

"Я философ по состоянию своего сознания", – пояснил он.

Напомним, правоохранители рассказали, что ранее Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, пытался похитить сына миллионера.

Кроме того, последние пять лет он был активным зоозащитником, собственноручно хоронил умерших животных и даже устанавливал им памятные знаки, организовав кладбище для животных неподалеку от своего дома в Дубно.

Кривош родился в 1975 году в Оренбургской области РФ, имеет гражданство Украины. Жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сумме просидел в тюрьме около 10 лет.

Ранее Фокус собрал и опубликовал, все что известно о террористе.