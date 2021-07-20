МОЗ пропонує відправляти на самоізоляцію всіх невакцинованих, які в'їжджають в Україну

Після приїзду в країну хочуть ввести обов'язкову двотижневу самоізоляцію. Цей термін може бути зменшений у разі отримання негативного ПЛР-тесту.

У звʼязку зі зростом захворюваності на COVID-19 і поширенням штаму "Дельта" в низці регіонів світу Міністерство охорони здоровʼя України пропонує посилити вимоги для тих, хто вʼїжджає в країну. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час селекторної наради у глави держави, передає пресслужба Офісу президента.

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Зокрема, пропонується ввести обовʼязкову двотижневу самоізоляцію для всіх, хто вʼїжджає в країну, якщо ті не отримали щеплення від коронавірусу. Цей термін може бути зменшений до семи днів, якщо людина, яка вʼїхала в країну, отримала негативний результат ПЛР-тесту.

Від обовʼязкової самоізоляції хочуть звільнити неповнолітніх і тих, хто виїхав за кордон до набуття постановою чинності.

Зазначимо, з 21 липня в Україні стартує пʼятий етап вакцинації, під час якого щеплення від коронавірусу можуть отримувати всі охочі, які досягли 18 років. Отримати укол можна буде в найближчому пункті вакцинації.

Чи знадобляться бустерні дози вакцини, чи будуть в Україні вакцинувати домашніх тварин і коли українці, щеплені препаратом Covishield, зможуть вʼїжджати в усі країни Євросоюзу. Про це Фокус поговорив із головним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним.