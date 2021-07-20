Щеплення усім охочим: Ляшко оголосив про старт п'ятого етапу вакцинації (відео)

У першу чергу будуть вакцинувати українців похилого віку, людей із хронічними хворобами та інші вразливі групи населення.

В Україні в середу, 21 липня, починається пʼятий етап вакцинації від коронавірусної інфекції, що передбачає вакцинацію всіх охочих від 18 років і старших.

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Як повідомив на онлайн-брифінгу глава МОЗ Віктор Ляшко, вакцинуватися можна буде декількома способами.

"Ви можете вакцинуватися в найближчому пункті щеплення, в Центрі масової вакцинації або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу, як організований колектив, у якому працює понад 50 осіб. У першу чергу будуть прищеплювати літніх людей, людей з хронічними хворобами та інші вразливі групи населення ", — розповів міністр.

Також, за словами глави МОЗ, серед пріоритетних груп залишаються медики, педагоги, соціальні працівники та військові, які контактують із великою кількістю людей.

"Записатися на вакцинацію можна по телефону реєстратури пункту щеплення або контакт-центрів масової вакцинації, також буде працювати жива черга", — додав Віктор Ляшко.

[ + – ] Онлайн-брифінг Віктора Ляшко

Керівник МОЗ порадив дізнаватися інформацію про роботу пунктів щеплень і центрів масової вакцинації на спеціалізованому сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Відзначимо, у понеділок, 19 липня на нараді в Офісі президента було заявлено, що в країні вперше за кілька місяців зафіксовано зростання випадків коронавірусу.

У свою чергу, у Міністерстві охорони здоровʼя назвали симптоми після вакцинації, при яких необхідно звертатися до лікаря.

Чи знадобляться бустерні дози вакцини, чи будуть в Україні вакцинувати домашніх тварин і коли українці, щеплені препаратом Covishield, зможуть вʼїжджати в усі країни Євросоюзу. Про це Фокус поговорив з головним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним.