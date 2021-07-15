У МОЗ назвали симптоми після вакцинації, за яких потрібно звертатися до лікаря

Запаморочення і безсоння тривожними симптомами не є, а при судомах, блювоті та інших ознаках необхідна медична допомога.

У МОЗ України повідомили, на які реакції організму після вакцинації від коронавірусної інфекції необхідно звернути пильну увагу.

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Свої рекомендації пресслужба міністерства охорони здоровʼя оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За даними відомства, нормальними реакціями на препарати від COVID-19 є такі:

почервоніння, біль або набряк у місці уколу

озноб чи лихоманка

головний біль, а також біль у мʼязах, суглобах або в животі

збільшення лімфовузлів

нудота

стомлюваність,

безсоння

запаморочення

Зазвичай такі симптоми проходять за кількох днів.

Також МОЗ назвало реакції організму, за яких треба негайно звертатися до сімейного лікаря або в медустанову:

судоми

непритомність

блювота

висип на тілі

сильний біль

температура понад 38 °

сплутана мова

[ + – ] Повідомлення МОЗ України

Раніше повідомлялося, що пацієнти, які заразилися дельта штамом коронавірусу, почали скаржитися на розлад шлунково-кишкового тракту.

Також ми писали, що Європейське медичне агентство виявило звʼязок між вакцинами Pfizer і Moderna та захворюваннями серця.

Фокус повідомляв про те, що застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson (J & J) може підвищити ризик розвитку рідкісного аутоімунного захворювання.