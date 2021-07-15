У МОЗ назвали симптоми після вакцинації, за яких потрібно звертатися до лікаря
Запаморочення і безсоння тривожними симптомами не є, а при судомах, блювоті та інших ознаках необхідна медична допомога.
У МОЗ України повідомили, на які реакції організму після вакцинації від коронавірусної інфекції необхідно звернути пильну увагу.
Свої рекомендації пресслужба міністерства охорони здоровʼя оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
За даними відомства, нормальними реакціями на препарати від COVID-19 є такі:
- почервоніння, біль або набряк у місці уколу
- озноб чи лихоманка
- головний біль, а також біль у мʼязах, суглобах або в животі
- збільшення лімфовузлів
- нудота
- стомлюваність,
- безсоння
- запаморочення
Зазвичай такі симптоми проходять за кількох днів.
Також МОЗ назвало реакції організму, за яких треба негайно звертатися до сімейного лікаря або в медустанову:
- судоми
- непритомність
- блювота
- висип на тілі
- сильний біль
- температура понад 38 °
- сплутана мова
Раніше повідомлялося, що пацієнти, які заразилися дельта штамом коронавірусу, почали скаржитися на розлад шлунково-кишкового тракту.
Також ми писали, що Європейське медичне агентство виявило звʼязок між вакцинами Pfizer і Moderna та захворюваннями серця.
Фокус повідомляв про те, що застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson (J & J) може підвищити ризик розвитку рідкісного аутоімунного захворювання.