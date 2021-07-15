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Україна Вакцинація від коронавірусу в Україні

У МОЗ назвали симптоми після вакцинації, за яких потрібно звертатися до лікаря

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вакцинація, симптоми, побічні ефекти
Вакцинація

Запаморочення і безсоння тривожними симптомами не є, а при судомах, блювоті та інших ознаках необхідна медична допомога.

У МОЗ України повідомили, на які реакції організму після вакцинації від коронавірусної інфекції необхідно звернути пильну увагу.

Свої рекомендації пресслужба міністерства охорони здоровʼя оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За даними відомства, нормальними реакціями на препарати від COVID-19 є такі:

  • почервоніння, біль або набряк у місці уколу
  • озноб чи лихоманка
  • головний біль, а також біль у мʼязах, суглобах або в животі
  • збільшення лімфовузлів
  • нудота
  • стомлюваність,
  • безсоння
  • запаморочення

Зазвичай такі симптоми проходять за кількох днів.

Також МОЗ назвало реакції організму, за яких треба негайно звертатися до сімейного лікаря або в медустанову:

  • судоми
  • непритомність
  • блювота
  • висип на тілі
  • сильний біль
  • температура понад 38 °
  • сплутана мова
Повідомлення МОЗ України

Раніше повідомлялося, що пацієнти, які заразилися дельта штамом коронавірусу, почали скаржитися на розлад шлунково-кишкового тракту.

Також ми писали, що Європейське медичне агентство виявило звʼязок між вакцинами Pfizer і Moderna та захворюваннями серця.

Фокус повідомляв про те, що застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson (J & J) може підвищити ризик розвитку рідкісного аутоімунного захворювання.