В Минздраве назвали симптомы после вакцинации, при которых нужно обращаться к врачу
Головокружение и бессонница тревожными симптомами не являются, А при судорогах, рвоте и других признаках необходима медпомощь.
В Минздраве Украины сообщили, на какие реакции организма после вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо обратить пристальное внимание.
Свои рекомендации пресс-служба министерства здравоохранения обнародовала на своей странице в соцсети Facebook.
По данным ведомства, нормальными реакциями на препараты от COVID-19 являются следующие:
- покраснение, боль или отек в месте укола
- озноб или лихорадка
- головная боль, а также боль в мышцах, суставах или в животе
- увеличение лимфоузлов
- тошнота
- утомляемость,
- бессонница
- головокружение
Обычно такие симптомы проходят за нескольких дней.
Также Минздрав назвал реакции организма, при которых надо незамедлительно обращаться к семейному врачу или в медучреждение:
- судороги
- обморок
- рвота
- сыпь на теле
- сильная боль,
- температура свыше 38°
- спутанная речь
Ранее сообщалось, что пациенты, заразившиеся дельта штаммом коронавируса, стали жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта.
Также мы писали, что Европейское медицинское агентство обнаружило связь между вакцинами Pfizer и Moderna и заболеваниями сердца.
Фокус сообщал о том, что применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J) может повысить риск развития редкого аутоиммунного заболевания.