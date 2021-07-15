В Минздраве назвали симптомы после вакцинации, при которых нужно обращаться к врачу

Головокружение и бессонница тревожными симптомами не являются, А при судорогах, рвоте и других признаках необходима медпомощь.

В Минздраве Украины сообщили, на какие реакции организма после вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо обратить пристальное внимание.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Свои рекомендации пресс-служба министерства здравоохранения обнародовала на своей странице в соцсети Facebook.

По данным ведомства, нормальными реакциями на препараты от COVID-19 являются следующие:

покраснение, боль или отек в месте укола

озноб или лихорадка

головная боль, а также боль в мышцах, суставах или в животе

увеличение лимфоузлов

тошнота

утомляемость,

бессонница

головокружение

Обычно такие симптомы проходят за нескольких дней.

Также Минздрав назвал реакции организма, при которых надо незамедлительно обращаться к семейному врачу или в медучреждение:

судороги

обморок

рвота

сыпь на теле

сильная боль,

температура свыше 38°

спутанная речь

[ + – ] Сообщение Минздрава Украины

Ранее сообщалось, что пациенты, заразившиеся дельта штаммом коронавируса, стали жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта.

Также мы писали, что Европейское медицинское агентство обнаружило связь между вакцинами Pfizer и Moderna и заболеваниями сердца.

Фокус сообщал о том, что применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J) может повысить риск развития редкого аутоиммунного заболевания.