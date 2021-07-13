В США заявили, что вакцина J&J повышает риск появления редкого заболевания

Вакцину получили уже 12,8 млн человек, симптомы синдрома Гийена-Барре обнаружены у 100 пациентов.

Применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J) может повысить риск развития редкого аутоиммунного заболевания. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA), сообщила газета The New York Times (NYT).

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"Имеется информация, свидетельствующая о том, что применение препарата повышает риск развития синдрома Гийена-Барре в течение 42 дней после вакцинации", – говорится в рекомендация FDA.

Синдром Гийена-Барре – это аутоиммунное поражение периферических нервов, которое сопровождается слабостью в мышцах и нарушением чувствительности. Каждый год в Соединенных Штатах несколько тысяч человек – примерно 10 из каждого миллиона – заболевают этим заболеванием. Большинство выздоравливает даже после тяжелых симптомов.

Федеральные чиновники выявили 100 подозреваемых случаев заболевания Гийен-Барре среди получателей J&J. FDA заявило, что 95% этих случаев были признаны серьезными и требовали госпитализации

При этом Специалисты FDA уверены, что преимущества, которые дает применение вакцины J&J, в значительной степени перевешивают возможный вред. Они подчеркивают, что вероятность проявления данного заболевания "очень низка".

Около 12,8 миллиона человек – или около 8% полностью вакцинированного населения США – получили уже прививку J&J.

По данным NYT, у людей, которые были вакцинированы препаратом J&J в США, примерно в 3–5 раз чаще обычного развивается указанное заболевание. Были выявлены около 100 случаев развития данного синдрома среди людей, которые были вакцинированы.

Johnson & Johnson сообщила, что она обсуждает с FDA и другими регулирующими органами развитие в редких случаях данного синдрома после вакцинации. В корпорации заверили, что число выявленных случаев очень мало.

Ранее синдром Гийена-Барре был связан и с другими вакцинами, включая вакцину от свиного гриппа 1976 года и другие вакцины против гриппа.

В пересмотренном информационном бюллетене по прививке J&J говорится, что пациенты должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появятся какие-либо из следующих симптомов:

слабость или покалывание, особенно в ногах или руках, которое усиливается и распространяется на другие части тела;

трудности при ходьбе;

трудности с мимическими движениями, включая речь, жевание или глотание;

двоение в глазах или невозможность двигать глазами;

трудности с контролем мочевого пузыря или кишечника.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля увидело связь между вакцинацией препаратом Pfizer и выявлением у вакцинированных пациентов воспаления сердца. В период с декабря 2020 года по май 2021 года было зарегистрировано 275 случаев миокардита среди 5 млн вакцинированных людей.

Ранее Фокус писал, какие побочные эффекты ожидать в зависимости от пола, возраста и дозы вакцины против коронавируса.