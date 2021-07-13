У США заявили, що вакцина J & J підвищує ризик появи рідкісного захворювання

Вакцину отримали вже 12,8 млн чоловік, симптоми синдрому Гієна-Барре виявлені в 100 пацієнтів.

Застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson (J & J) може підвищити ризик розвитку рідкісного аутоімунного захворювання. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Управління з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA), повідомила газета The New York Times (NYT).

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"Є інформація, яка свідчить про те, що застосування препарату підвищує ризик розвитку синдрому Гієна-Барре протягом 42 днів після вакцинації", — йдеться в рекомендація FDA.

Синдром Гієна-Барре — це аутоімунне ураження периферичних нервів, яке супроводжується слабкістю в мʼязах і порушенням чутливості. Щороку в Сполучених Штатах кілька тисяч чоловік — приблизно 10 з кожного мільйона — хворіють на це захворювання. Більшість одужує навіть після важких симптомів.

Федеральні чиновники виявили 100 підозрюваних випадків захворювання Гієна-Барре серед одержувачів J & J. FDA заявило, що 95% цих випадків були визнані серйозними і вимагали госпіталізації

При цьому Фахівці FDA впевнені, що переваги, які дає застосування вакцини J & J, значною мірою переважують можливу шкоду. Вони підкреслюють, що ймовірність прояву цього захворювання "дуже низька".

Близько 12,8 мільйонів чоловік — або близько 8% повністю вакцинованого населення США — отримали вже щеплення J & J.

За даними NYT, у людей, які були вакциновані препаратом J & J в США, приблизно в 3-5 разів частіше, ніж звичайно, розвивається зазначене захворювання. Були виявлені близько 100 випадків розвитку цього синдрому серед людей, які були вакциновані.

Johnson & Johnson повідомила, що вона обговорює з FDA та іншими регулювальними органами розвиток у рідкісних випадках цього синдрому після вакцинації. У корпорації запевнили, що число виявлених випадків дуже мале.

Раніше синдром Гієна-Барре був повʼязаний і з іншими вакцинами, включаючи вакцину від свинячого грипу 1976 року й інші вакцини проти грипу.

У переглянутому інформаційному бюлетені щеплення J & J йдеться, що пацієнти повинні негайно звернутися за медичною допомогою, якщо в них зʼявляться які-небудь з таких симптомів:

слабкість або поколювання, особливо в ногах або руках, яке посилюється і поширюється на інші частини тіла;

труднощі при ходьбі;

труднощі з мімічними рухами, включаючи мову, жування або ковтання;

двоїння в очах або неможливість рухати очима;

труднощі з контролем сечового міхура або кишечника.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю побачило звʼязок між вакцинацією препаратом Pfizer і виявленням у вакцинованих пацієнтів запалення серця. У період з грудня 2020 року по травень 2021 року було зареєстровано 275 випадків міокардиту серед 5 млн вакцинованих людей.

Раніше Фокус писав, які побічні ефекти очікувати залежно від статі, віку і дози вакцини проти коронавірусу.