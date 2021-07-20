Прививки всем желающим: Ляшко объявил о старте пятого этапа вакцинации (видео)

В первую очередь будут вакцинировать пожилых украинцев, людей с хроническими болезнями и другие уязвимые группы населения.

В Украине в среду, 21 июля начинается пятый этап вакцинации от коронавирусной инфекции, предполагающий вакцинирование всех желающих от 18 лет и старше.

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Как сообщил на онлайн-брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко, вакцинироваться можно будет несколькими способами.

"Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, в Центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек. В первую очередь будут прививать пожилых людей, людей с хроническими болезнями и другие уязвимые группы населения", – рассказал министр.

Также, по словам главы Минздрава, среди приоритетных групп остаются медики, педагоги, социальные работники и военные, контактирующие с большим количеством людей.

"Записаться на вакцинацию можно по телефону регистратуры пункта прививки или контакт-центров массовой вакцинации, также будет работать живая очередь", – добавил Виктор Ляшко.

[ + – ] Онлайн-брифинг Виктора Ляшко

Руководитель Минздрава посоветовал узнавать информацию о работе пунктов прививок и центров массовой вакцинации на специализированном сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Отметим, в понедельник, 19 июля совещании в Офисе президента было заявлено, что в стране впервые за несколько месяцев зафиксирован рост случаев коронавируса.

В свою очередь, в Минздраве назвали симптомы после вакцинации, при которых необходимо обращаться к врачу.

Понадобятся ли бустерные дозы вакцины, будут ли в Украине вакцинировать домашних животных и когда украинцы, привитые препаратом Covishield, смогут въезжать во все страны Евросоюза. Об этом Фокус поговорил с главным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным.