Впервые за несколько месяцев: в Минздраве Украины заявили о росте заболеваемости COVID-19
На фоне рекордных показателей по вакцинации, за прошедшие семь дней в Украине выявили 3460 новых случаев коронавируса, что на 253 больше, чем неделей ранее.
На совещании в Офисе президента Украины заявили, что в стране впервые за несколько месяцев зафиксировали рост случаев коронавируса. Об этом сообщается на странице ОП.
По словам министра Виктора Ляшко, за прошлую неделю количество новых больных стало на 253 больше, чем за прошлый период — 3460 против 3207 ранее.
При этом по регионам Украины на этой неделе разъедутся партии вакцин против COVID-19:
- 2 млн доз Moderna
- 1 млн доз CoronaVac
- 300 тыс. доз Pfizer
Для ускорения вакцинации населения планируется обустроить центры вакцинации в аэропортах, а также в наземных пунктах пропуска. Виктор Ляшко также предлагает усилить контроль при пересечении границы в связи с ростом в отдельных странах случаев индийского Дельта штамма COVID-19. При этом в Минздраве заявляют, что за прошедшую неделю было сделано 609 000 вакцинаций, что является рекордным показателем с начала курса.
Все те, кто не прошел вакцинацию, приезжая в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции или 7 дней, если есть негативный ПЛР-тест.
Напомним, в Украине, по словам Ляшко, разрабатывают инновационные лекарства от коронавируса. Однако он не уточнил, в какой именно форме они будут — таблеток, капель или суспензии.
В Минздраве прогнозируют, что до конца лета доминирующим штаммом в Украине будет дельта. Приоритетное решение — массовая вакцинация украинцев.