Впервые за несколько месяцев: в Минздраве Украины заявили о росте заболеваемости COVID-19

На фоне рекордных показателей по вакцинации, за прошедшие семь дней в Украине выявили 3460 новых случаев коронавируса, что на 253 больше, чем неделей ранее.

На совещании в Офисе президента Украины заявили, что в стране впервые за несколько месяцев зафиксировали рост случаев коронавируса. Об этом сообщается на странице ОП.

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По словам министра Виктора Ляшко, за прошлую неделю количество новых больных стало на 253 больше, чем за прошлый период — 3460 против 3207 ранее.

При этом по регионам Украины на этой неделе разъедутся партии вакцин против COVID-19:

2 млн доз Moderna

1 млн доз CoronaVac

300 тыс. доз Pfizer

Для ускорения вакцинации населения планируется обустроить центры вакцинации в аэропортах, а также в наземных пунктах пропуска. Виктор Ляшко также предлагает усилить контроль при пересечении границы в связи с ростом в отдельных странах случаев индийского Дельта штамма COVID-19. При этом в Минздраве заявляют, что за прошедшую неделю было сделано 609 000 вакцинаций, что является рекордным показателем с начала курса.

Все те, кто не прошел вакцинацию, приезжая в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции или 7 дней, если есть негативный ПЛР-тест.

Напомним, в Украине, по словам Ляшко, разрабатывают инновационные лекарства от коронавируса. Однако он не уточнил, в какой именно форме они будут — таблеток, капель или суспензии.

В Минздраве прогнозируют, что до конца лета доминирующим штаммом в Украине будет дельта. Приоритетное решение — массовая вакцинация украинцев.