Уперше за кілька місяців: у МОЗ України заявили про зростання захворюваності COVID-19
На тлі рекордних показників із вакцинації, за минулі сім днів в Україні зафіксували 3 460 нових випадків коронавірусу, що на 253 більше, ніж тижнем раніше.
На нараді в Офісі президента України заявили, що в країні вперше за кілька місяців зафіксували зростання випадків коронавірусу. Про це повідомляється на сторінці ОП.
За словами міністра Віктора Ляшка, за минулий тиждень кількість нових хворих стала на 253 більшою, ніж за минулий період — 3 460 проти 3 207 раніше.
При цьому по регіонах України на цьому тижні розʼїдуться партії вакцин проти COVID-19:
- 2 млн доз Moderna;
- 1 млн доз CoronaVac;
- 300 тис. доз Pfizer.
Для прискорення вакцинації населення планується облаштувати центри вакцинації в аеропортах, а також у наземних пунктах пропуску. Віктор Ляшко також пропонує посилити контроль під час перетину кордону у звʼязку із зростанням в окремих країнах випадків індійського Дельта штаму COVID-19. При цьому в МОЗ заявляють, що за минулий тиждень було зроблено 609 000 вакцинацій, що є рекордним показником із початку курсу.
Усі ті, хто не пройшов вакцинацію, приїжджаючи в Україну, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції чи 7 днів, якщо є негативний ПЛР-тест.
Нагадаємо, в Україні, за словами Ляшка, розробляють інноваційні ліки від коронавірусу. Однак він не уточнив, в якій саме формі вони будуть — таблеток, крапель або суспензії.
У МОЗ прогнозують, що до кінця літа домінантним штамом в Україні буде дельта. Пріоритетне рішення — масова вакцинація українців.