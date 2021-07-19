Уперше за кілька місяців: у МОЗ України заявили про зростання захворюваності COVID-19

На тлі рекордних показників із вакцинації, за минулі сім днів в Україні зафіксували 3 460 нових випадків коронавірусу, що на 253 більше, ніж тижнем раніше.

На нараді в Офісі президента України заявили, що в країні вперше за кілька місяців зафіксували зростання випадків коронавірусу. Про це повідомляється на сторінці ОП.

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За словами міністра Віктора Ляшка, за минулий тиждень кількість нових хворих стала на 253 більшою, ніж за минулий період — 3 460 проти 3 207 раніше.

При цьому по регіонах України на цьому тижні розʼїдуться партії вакцин проти COVID-19:

2 млн доз Moderna;

1 млн доз CoronaVac;

300 тис. доз Pfizer.

Для прискорення вакцинації населення планується облаштувати центри вакцинації в аеропортах, а також у наземних пунктах пропуску. Віктор Ляшко також пропонує посилити контроль під час перетину кордону у звʼязку із зростанням в окремих країнах випадків індійського Дельта штаму COVID-19. При цьому в МОЗ заявляють, що за минулий тиждень було зроблено 609 000 вакцинацій, що є рекордним показником із початку курсу.

Усі ті, хто не пройшов вакцинацію, приїжджаючи в Україну, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції чи 7 днів, якщо є негативний ПЛР-тест.

Нагадаємо, в Україні, за словами Ляшка, розробляють інноваційні ліки від коронавірусу. Однак він не уточнив, в якій саме формі вони будуть — таблеток, крапель або суспензії.

У МОЗ прогнозують, що до кінця літа домінантним штамом в Україні буде дельта. Пріоритетне рішення — масова вакцинація українців.