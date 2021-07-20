Минздрав предлагает отправлять на самоизоляцию всех невакцинированных, въезжающих в Украину

По приезду в страну хотят ввести обязательную двухнедельную самоизоляцию. Этот срок может быть уменьшен в случае получения отрицательного ПЦР-теста.

В связи с ростом заболеваемости на COVID-19 и распространением штамма "Дельта" в ряде регионов мира Министерство здравоохранения Украины предлагает ужесточить требования для тех, кто въезжает в страну. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время селекторного совещания у главы государства, передает пресс-служба Офиса президента.

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В частности, предлагается ввести обязательную двухнедельную самоизоляцию для всех въезжающих в страну, если те не получили прививку от коронавируса. Этот срок может быть уменьшен до семи дней, если въехавший в страну получил отрицательный результат ПЦР-теста.

От обязательной самоизоляции хотят освободить несовершеннолетних и тех, кто выехал за границу до вступления постановления в силу.

Отметим, с 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации, в ходе которого прививки от коронавируса могут получать все желающие, достигшие 18 лет. Получить укол можно будет в ближайшем пункте вакцинации.

Понадобятся ли бустерные дозы вакцины, будут ли в Украине вакцинировать домашних животных и когда украинцы, привитые препаратом Covishield, смогут въезжать во все страны Евросоюза. Об этом Фокус поговорил с главным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным.