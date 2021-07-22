Харків'янці без попередження ампутували груди, — ЗМІ (фото, відео)

Спочатку медики пообіцяли, що візьмуть лише невеликий зразок для гістології, проте жінка прокинулася від наркозу вже без молочної залози.

Харківʼянка Олена Карманова після операції з узяття гістології з підозрілого ущільнення в грудях прокинулася без молочної залози. Про це йдеться в репортажі телеканалу "Україна 24".

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За словами жінки, ситуація сталася ще в 2018 році, і з тих пір жінка не може дізнатися, чи дійсно у неї був рак, який їй діагностували. Олена стверджує, що гістологічний зразок їй у медустанові давати відмовляються. Його вона хотіла віднести в іншу клініку, щоб підтвердити або спростувати діагноз

"Хірург дуже наполягав, що це рак. Сказав: розріжемо, подивимося… Мені було настільки страшно, я почувалася безпорадною. Лікар повинен був взяти шматочок матеріалу та відправити на гістологію, але з наркозу я вийшла і моє перше запитання було про те, чи на місці мої груди. Мені сказали, що ні. У мене був шок та істерика", — розповіла вона.

Фото: Украiна 24

Олена Карманова стверджує, що не підписувала письмову згоду на таку операцію. Більш того, за словами жінки, через кілька місяців після ампутації в інституті в письмовій формі пообіцяли, що їй проведуть реконструкцію молочної залози за бюджетні гроші. Орієнтовним часом її проведення нібито був названий лютий 2019 року, і до цього дня вона не проведена.

Фото: Украiна 24

Зі свого боку, лікарі медичного закладу, куди вона звернулася, а саме Інституту медичної радіології та онкології, стверджують, що онкологічний діагноз був поставлений правильно.

"Є діагноз, чітко поставлений, вона в цю справу не вірить. Про що тут можна говорити", — заявив журналістам хірург-онколог, директор інституту Микола Красносельський.

Директор медустанови стверджує, що домовленості про те, що лікар лише візьме біоматеріал на гістологію, не було.

"Винен він в одному — не зробив офіційного запису", — зазначив Красносельський.

Він також стверджує, що жодної обіцянки про безкоштовну реконструкцію грудей пацієнтці надано не було.

Жінка була змушена звернутися в поліцію, там вже почали розслідувати подію за ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обовʼязків).

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Акушера-гінеколога медустанови повідомили про підозру у професійній халатності, яка призвела до тяжких наслідків для пацієнтки.

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