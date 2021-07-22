Харьковчанке без предупреждения ампутировали грудь, – СМИ (фото, видео)
Изначально медики пообещали, что возьмут лишь небольшой образец для гистологии, однако женщина очнулась от наркоза уже без молочной железы.
Харьковчанка Елена Карманова после операции по взятию гистологии из подозрительного уплотнения в груди проснулась без молочной железы. Об этом говорится в репортаже телеканала "Украина 24".
По словам женщины, ситуация произошла еще в 2018 году, и с тех пор женщина не может узнать, действительно ли у нее был рак, который ей диагностировали. Елена утверждает, что гистологический образец ей в медучреждении давать отказываются. Его она хотела отнести в другую клинику, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз
"Хирург очень настаивал, что это рак. Сказал: разрежем, посмотрим… Мне было настолько страшно, я чувствовала себя беспомощной. Доктор должен был взять кусочек материала и отправить на гистологию, но с наркоза я вышла и мой первый вопрос был о том, на месте ли моя грудь. Мне сказали, что нет. У меня был шок и истерика", – рассказала она.
Елена Карманова утверждает, что не подписывала письменное согласия на такую операцию. Более того, по словам женщины, через несколько месяцев после ампутации в институте в письменной форме пообещали, что ей проведут реконструкцию молочной железы за бюджетные деньги. Ориентировочным временем ее проведения якобы был назван февраль 2019 года, и по сей день она не проведена.
В свою очередь, врачи медицинского учреждения, куда она обратилась, а именно Института медицинской радиологии и онкологии, утверждают, что онкологический диагноз был поставлен верно.
"Есть диагноз, четко поставленный, она в это дело не верит. О чем здесь можно говорить", — заявил журналистам хирург-онколог, директор института Николай Красносельский.
Директор медучреждения утверждает, что договоренности о том, что врач лишь возьмет биоматериал на гистологию, не было.
"Виноват он в одном — не сделал официальной записи", – отметил Красносельский.
Он также утверждает, что никакого обещания о бесплатной реконструкции груди пациентке предоставлено не было.
Женщина была вынуждена обратиться в полицию, там уже начали расследовать произошедшее по ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей).
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Акушеру-гинекологу медучреждения сообщили о подозрении в профессиональной халатности, которая привела к тяжким последствиям для пациентки.
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