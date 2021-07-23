У Києві чоловік напав на водія автобуса під час руху (відео)

Унаслідок події транспортний засіб врізався в огорожу проїжджої частини. Причина конфлікту з'ясовується.

У Києві був скоєний напад на водія автобуса 31-го маршруту в той момент, коли громадський транспорт знаходився в русі.

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Як повідомляє в Telegram співтовариство "Київ Оперативний", стався інцидент на Лукʼянівці.

На кадрах видно, що автобус зімʼяв частину огорожі біля проїжджої частини, у нього увімкнена "аварійка".

За словами очевидця, який стверджує, що їхав у цьому автобусі, напад стався в той момент, коли автобус рушив із зупинки.

Біля транспортного засобу видно автомобіль патрульних, викликаних на місце події.

Що слугувало причиною конфлікту, який спровокував ДТП, наразі невідомо.

[ + – ] Інцидент із маршрутним автобусом

Нагадаємо, в Києві маршрутний автобус врізався в автомобіль BMW в той момент, коли водій громадського транспорту відійшов за кавою.

Також повідомлялося, що в Миколаєві водій маршрутки збив поліцейського, який хотів скласти проти нього адміністративний протокол за кермування в нетверезому вигляді.

Фокус повідомляв, що на трасі Київ-Чернігів агресивний водій обстріляв маршрутку з пасажирами через дорожній конфлікт.