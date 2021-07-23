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У Києві чоловік напав на водія автобуса під час руху (відео)

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Київ, автобус, водій, напад,
Фото: Скріншот | Автобус 31-го маршруту в Києві

Унаслідок події транспортний засіб врізався в огорожу проїжджої частини. Причина конфлікту з'ясовується.

У Києві був скоєний напад на водія автобуса 31-го маршруту в той момент, коли громадський транспорт знаходився в русі.

Як повідомляє в Telegram співтовариство "Київ Оперативний", стався інцидент на Лукʼянівці.

На кадрах видно, що автобус зімʼяв частину огорожі біля проїжджої частини, у нього увімкнена "аварійка".

За словами очевидця, який стверджує, що їхав у цьому автобусі, напад стався в той момент, коли автобус рушив із зупинки.

Біля транспортного засобу видно автомобіль патрульних, викликаних на місце події.

Що слугувало причиною конфлікту, який спровокував ДТП, наразі невідомо.

Інцидент із маршрутним автобусом

Нагадаємо, в Києві маршрутний автобус врізався в автомобіль BMW в той момент, коли водій громадського транспорту відійшов за кавою.

Також повідомлялося, що в Миколаєві водій маршрутки збив поліцейського, який хотів скласти проти нього адміністративний протокол за кермування в нетверезому вигляді.

Фокус повідомляв, що на трасі Київ-Чернігів агресивний водій обстріляв маршрутку з пасажирами через дорожній конфлікт.