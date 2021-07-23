В Киеве мужчина напал на водителя автобуса во время движения (видео)

В результате происшествия транспортное средство врезалось в ограждение проезжей части. Причина конфликта выясняется.

В Киеве было совершено нападение на водителя автобуса 31-го маршрута в тот момент, когда общественный транспорт находился в движении.

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Как сообщает в Telegram сообщество "Киев Оперативный", произошел инцидент на Лукьяновке.

На кадрах видно, что автобус смял часть ограждения у проезжей части, у него включена "аварийка".

По словам очевидца, который утверждает, что ехал в этом автобусе, нападение произошло в тот момент, когда автобус тронулся с остановки.

Возле транспортного средства виден автомобиль патрульных, вызванных на место происшествия.

Что послужило причиной конфликта, спровоцировавшего ДТП, на данный момент неизвестно.

[ + – ] Инцидент с маршрутным автобусом

Напомним, в Киеве маршрутный автобус врезался в автомобиль BMW в тот момент, когда водитель общественного транспорта отошел за кофе.

Также сообщалось, что в Николаеве водитель маршрутки сбил полицейского, который хотел составить против него административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

Фокус сообщал, что на трассе Киев-Чернигов агрессивный водитель обстрелял маршрутку с пассажирами из-за дорожного конфликта.